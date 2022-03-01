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01/03/2022 09:20

【新冠肺炎】全國昨新增本土確診７５宗，廣東３１例佔最多

　　《經濟通通訊社１日專訊》國家衛健委公布，全國昨日（２８日）報告新增確診病例２００
例。其中本土病例７５例（廣東３１例，其中深圳市２３例、東莞市７例、中山市１例；內蒙古
１４例，其中呼和浩特市１３例、包頭市１例；天津６例，其中濱海新區４例、東麗區２例；廣
西６例，均在防城港市；雲南６例，其中德宏傣族景頗族自治州５例、臨滄市１例；黑龍江４例
，其中牡丹江市３例、雞西市１例；江蘇３例，均在蘇州市；湖北２例，均在武漢市；山西１例
，在晉中市；海南１例，在三亞市；四川１例，在成都市），含３例由無症狀感染者轉為確診病
例（天津２例，黑龍江１例）。無新增死亡病例。
　　境外輸入病例１２５例（廣東４４例，上海４０例，北京１２例，廣西８例，重慶４例，雲
南４例，福建３例，山東３例，江蘇２例，四川２例，天津１例，安徽１例，湖北１例），含
１０例由無症狀感染者轉為確診病例；新增疑似病例９例，其中境外輸入病例８例。

＊全國報告無症狀感染１４４例＊

　　與此同時，昨日全國報告新增無症狀感染者１４４例，其中境外輸入１０２例，本土４２例
（廣東２５例，其中東莞市２０例、深圳市５例；雲南６例，其中臨滄市３例、德宏傣族景頗族
自治州２例、紅河哈尼族彝族自治州１例；黑龍江５例，其中牡丹江市４例、佳木斯市１例；上
海３例，均在浦東新區；山東１例，在煙台市；湖北１例，在武漢市；四川１例，在成都市）；
當日轉為確診病例１３例。（ｗｌ）

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