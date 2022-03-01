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01/03/2022 08:21

【大國博弈】拜登政府派遣跨黨派代表團訪台，周三會唔蔡英文

　　《經濟通通訊社１日專訊》據《路透》報道，俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國總統拜登政府一
名高官表示，２月２８日將派出一個跨黨派代表團，訪問台灣兩日，預料會引來北京抗議。
　　台北當局證實，跨黨派資深代表團有５名成員，由美國前參謀長聯席會議主席馬倫率領，其
餘成員包括前國防部副部長佛洛諾伊、前白宮副國家安全顧問奧沙利文、以及兩名前白宮國安會
亞洲事務資深主任格林及麥艾文。他們會乘坐行政專機抵步，總統蔡英文周三（２日）早上接見
代表團，晚上設宴款待，雙方將就台美關係及國際區域局勢等重要議題深度交流。
　　總統府發言人張惇涵指，訪問團涵蓋民主共和兩黨的卸任前高層國安官員，充分展現美國對
印太區域局勢的高度重視，以及美國跨黨派對台灣高度共識的支持。
　　今次是繼去年４月，拜登派遣民主黨前參議員多德訪台後，不足一年再派出資深代表團到台
灣。華府官員指，揀選這５名人訪台，傳達出兩黨對台灣及島上民主跨黨派承?的重要信號，亦
表明拜登政府對台灣的廣泛承諾，仍然堅如磐石。
　　這名官員又指，任何以非和平手段試圖決定台灣未來的作為，華府都會視為對西太平洋和平
及安全的威脅，美國將維持能力，抵抗任何可能危及台灣民眾安全、社會或經濟制度的武力或其
他脅迫行動。預料北京會就拜登派代表團訪台，提出抗議及交涉。（ｊｔ）（ｚｚ）

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