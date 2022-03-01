《股林淘金－林家亨》烏俄談判持續，歐美股市拉鋸

《股林淘金》昨天（２８日）俄羅斯與烏克蘭的談判團隊經過一日談判之後，尚未有結果，

但同意明天（２日）繼續談判。美股窄幅波動，道指回吐１６６點，納指上升５６點。油價升破

１００美元，龍頭汽車股Ｔｅｓｌａ勁升７﹒４８％，帶動中概電車三寶也上升３﹒８３％－

９﹒１８％。比亞迪（０１２１１）在美股ａｄｒ上升４﹒８４元，以２４２﹒２４元收市。

長城汽車（０２３３３）旗下品牌白貓黑貓宣布停止接受訂購，原因可能是這系列品牌汽車

一直以來都未有盈利，加上近月來電池原材料價格上升，新能源車補貼退坡等令其錄得巨大虧損

，所以暫時停止訂購。而長城汽車在俄羅斯亦有一條生產線，年生產１５萬部車，短期因著俄羅

斯與烏克蘭的戰鬥關係，可能供應鏈緊張，產能有機會下降。

長城汽車股價由上年７月３１日至今已經下跌了５７％，比吉利汽車（００１７５）的

４６％更加嚴重。上年吉利汽車的新能源汽車銷售表現其實比長城的黑貓白貓汽車表現更差，也

是賣一架蝕一架的狀況。長城汽車黑貓白貓的停止訂購，其消費者可能轉移到定價略高的比亞迪

海豚系列，但其汽車評級也比白貓黑貓的高很多。由於前天中國一汽集團也宣布了與比亞迪在吉

林長春共建電池工廠，佔地８０萬平方米，年產供應量可滿足一百萬輛的新能源汽車。估計今日

比亞迪的股價表現良好。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊ 筆者持有比亞迪股份



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