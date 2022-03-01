【人行操作】人行５００億７天逆回購利率持平，淨回籠５００億

《經濟通通訊社１日專訊》人民銀行昨日（２月２８日）淨投放２９００億元（人民幣．下

同）後，進入３月即收水５００億元。

人行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展５００億元７天期逆回購操作，中標

利率持平２﹒１％。公開市場有１０００億元逆回購到期，即今日淨回籠５００億元。（ｃｔ）

