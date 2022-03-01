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即市新聞

01/03/2022 17:54

【俄烏開戰】財新：ＣＩＰＳ不支持美元結算，發展要看人幣國際化

　　《經濟通通訊社１日專訊》俄羅斯受制裁銀行被歐美踢出ＳＷＩＦＴ國際結算系統，被指是
遭受「金融核彈」，人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）被部分市場人士認為是大好的發展機會，
有關概念連續第二日落鑊，其中新晨科技（深：３００５４２）連續第二日飆升兩成漲停，累計
兩日升幅達到４４％。不過，內媒《財新》報道直指，在支付清算的信息流角度看，ＣＩＰＳ跟
ＳＷＩＦＴ遠不是一個數量級。
　　儘管ＣＩＰＳ系統共有１２８０家參與者，但只有７５家直接參與者，且部分為中資機構的
海外分行或子行，而在俄羅斯的直接參與行只有一家，就是工商銀行在俄的人民幣清算行。報道
指出，間接參與行與這些直接參與行的跨境報文交換絕大部分也是通過ＳＷＩＦＴ進行的，換言
之，未有直接參與ＣＩＰＳ系統的外資銀行，絕少通過ＣＩＰＳ系統和中資銀行進行跨境報文交
換。報道補充指，ＣＩＰＳ主要支持人民幣跨境支付清算，但不能支持美元和歐元跨境支付清算
，ＣＩＰＳ的發展有賴於人民幣國際化的水平。
　　報道更進一步指出，ＣＩＰＳ與ＳＷＩＦＴ並非替代關係，而是相互合作的關係，有關
ＣＩＰＳ取代ＳＷＩＦＴ的判斷，實際上搞錯了兩者的定位和關係。
　　中行前副行長王永利此前撰文為ＣＩＰＳ發展憧憬降溫，稱俄羅斯金融機構被ＳＷＩＦＴ切
斷服務本身並不是根本問題，真正需要關注的問題是被美歐陣營實施嚴厲的經濟制裁甚至與其全
面脫勾可能產生的影響。（ｅｙ）

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