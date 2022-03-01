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01/03/2022 14:51

【內房困局】克而瑞：１月房企發債仍顯克制，３月迎債務到期高峰

　　《經濟通通訊社１日專訊》克而瑞研究中心發布的一則報告提到，從其監測的１７０家房企
的發債情況來看，２０２１年全年房企的美元債發行規模相比２０２０年出現顯著下降，由
５５７﹒６億美元下降至３６７﹒３億美元，人民幣債的發行規模相比２０２０年則持平。從發
債集中度來看，２０２１年全年發債金額較２０２０年同比下降２１﹒２％，其中，前十發債金
額下降比例最大，為３５﹒７％。
　　報告又指，今年１月份１００家典型房企發債４７５億元（人民幣．下同），環比上升
５０﹒３％，較２０２１年第四季度的月均水平上漲９０﹒２％。克而瑞稱，歷年來１月房企的
發債量較高，２０１９－２０２１年的１月房企發債量均超過千億元，而今年１月房企的發債量
則不足５００億元，同比下降６３％，降幅較大。截至２月１８日，１００家典型房企發債約為
１５０億元左右，房企當前的發債情況仍顯「克制」。
　　與此同時，數據顯示，２０２２年３－６月１７０家房企共有１６２﹒２億美元存量債到期
，從人民幣債的到期情況來看，３－６月共有７８１﹒９億元債券到期，合計２０２２年３－６
月共有約１８０９億元債券到期。值得注意的是，３月份是各公司債集中到期的月份，合計約
５８９億元，佔２０２２年上半年總體到期債券的３２﹒６％。（ｗｌ）

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