【內房困局】克而瑞：１月房企發債仍顯克制，３月迎債務到期高峰

《經濟通通訊社１日專訊》克而瑞研究中心發布的一則報告提到，從其監測的１７０家房企

的發債情況來看，２０２１年全年房企的美元債發行規模相比２０２０年出現顯著下降，由

５５７﹒６億美元下降至３６７﹒３億美元，人民幣債的發行規模相比２０２０年則持平。從發

債集中度來看，２０２１年全年發債金額較２０２０年同比下降２１﹒２％，其中，前十發債金

額下降比例最大，為３５﹒７％。

報告又指，今年１月份１００家典型房企發債４７５億元（人民幣．下同），環比上升

５０﹒３％，較２０２１年第四季度的月均水平上漲９０﹒２％。克而瑞稱，歷年來１月房企的

發債量較高，２０１９－２０２１年的１月房企發債量均超過千億元，而今年１月房企的發債量

則不足５００億元，同比下降６３％，降幅較大。截至２月１８日，１００家典型房企發債約為

１５０億元左右，房企當前的發債情況仍顯「克制」。

與此同時，數據顯示，２０２２年３－６月１７０家房企共有１６２﹒２億美元存量債到期

，從人民幣債的到期情況來看，３－６月共有７８１﹒９億元債券到期，合計２０２２年３－６

月共有約１８０９億元債券到期。值得注意的是，３月份是各公司債集中到期的月份，合計約

５８９億元，佔２０２２年上半年總體到期債券的３２﹒６％。（ｗｌ）

