《匯市縱橫－蕭啟洪》又見獅子山

《匯市縱橫》人生中有歡喜，難免亦常有淚！確實新冠疫情在港的最新發展為每一個香港人

帶來無限的擔憂！回想１月中，當每天本地確診大概歸零的情況下，我們滿懷希望，希望通關，

希望出國旅行，希望一切一切回復以往的生活模式。無奈一個高傳播的Ｏｍｉｃｒｏｎ變種毒株

，兩個不負責任的航空公司員工，一個舉棋不定的政府，一個萬眾歡騰的春節，加起來形成了現

在本港嚴峻的疫情。

每天過萬的確診已經輕鬆平常，其實確診個案從１月末的約１００例（７天平均），飆升至

現在的１３０００例（上周數據），只用了４周的時間，完美示範幾何級數上升！截稿時單日新

增確診案例更已超３萬了！如果春節這個無可拒絕的家庭聚會時間是主因，那隨著節日過去，及

政府２月中開始收緊防疫措施，同時加上中央大力支持，第五波的高峰期估計將於３月中到達，

並有望於４月開始減退。筆者僅希望此猜測正確，剩下可能只是猜猜最高單日確診會否突破１０

萬而矣！



筆者覺得Ｏｍｉｃｒｏｎ的殺傷力並不可怕，資料顯示本港的確診病例輕症的比例較多，環

球情況亦相約，筆者身旁的確診例確實也都是輕症，且根據香港政府數據，若接種疫苗後的死亡

率只有０﹒２７％，跟一般流感的死亡率相約。但較令人擔心的是沒有疫苗保護下的死亡率為

４﹒３３％，因此筆者衷心希望若不是經醫生判斷不能打針的人士早日接種疫苗。

另一個令人擔憂的是，本港的醫院傳染病位已經十分緊張，導致有很多確診者需要待在家中

隔離，對家人感染的憂慮確實比重症還甚，尤其那些家中有不能接種疫苗的家人。而一眾打工仔

，２日不到３天便可能要按公司的要求到社區檢測中心進行核酸檢測（因同樓層有確診或同事為

確診密切接觸者），以保障工作環境的安全，公司能正常運作。筆者在２月內已經進行了兩次的

核酸檢測，兩次皆費盡心思，比上班還要早的到檢測中心排隊取籌，等多個小時才能完成兩秒鐘

的檢測。正是人生不免崎嶇，難以絕無掛慮！



縱使覺得政府的方向、執行存在問題，我們更加要冷靜、服從，一心一意對抗疫情才能令疫

情儘快遠去。筆者希望大家若可以接種疫苗的盡快接種，各種疫苗都有作用的！減少跨家庭聚會

，除了夫妻及同住子女（加個工人）外盡可能不聚！減少外出，除了必要的上班（盡量在家工作

，若公司資源配合不了，便避免繁忙時間上班及減少外出用膳），外出購買日用必須品等，還是

小上街為妙！最後要多運動，均衡飲食，注意身體變化及多休息，因對抗新冠病毒目前最有效的

方法是通過自身免疫能力打敗他，藥品只是輔助並不能殺死病毒！總之多做實事少批評，我哋齊

心在獅子山下相互勉，打勝這一場疫戰！



當我們正在與病毒激戰時，彼邦烏克蘭軍隊也正與入侵的俄軍爆發激烈的衝突！上周在各方

對烏克蘭的局勢稍微放鬆時，普京突然先承認烏克蘭內兩個親俄政權，隨後更揮軍進入烏克蘭「

維持和平」，戰鬥到截稿時，俄軍也多次轟炸烏克蘭首都基輔，並在基輔周邊俄烏兩軍進行多次

的激戰。普京的意圖十分清晰，普京只要烏克蘭不加入北約，因他覺得在接近俄邊境若能部署戰

略導彈，對俄的安全威脅十分之大。這亦從普京警告芬蘭等連接俄境的國家小心考慮加入北約的

事！但那邊廂北約在戰事開始以來則採取較冷靜的態度，只譴責、制裁把軍事行動留給烏克蘭！

一硬一軟對比強烈！截稿時俄烏已進行了首輪會談，並同意繼續會談。



金融市場也看准了這點，在俄烏開打市場進入避險狀態，美元、黃金、美國國債等一眾避險

資產飆升，股票市場高台跳水！當然隨著北約反應軟化，市場大幅反彈。市場現在把目光放在西

方對俄的制裁，集中兩個方面：其一是影響石油、天然氣等能源價格，並有可能進一步推高通脹

！其二是西方把部分俄國銀行踢出ＳＷＩＦＴ的國際支付系統，以制約俄國的外貿。筆者覺得西

方仍投鼠忌器，因看到制裁中並未包含北溪二號的燃氣管，ＳＷＩＦＴ的禁令中也不包含大宗商

品交易，相信歐洲各國亦恐怕通脹進一步上升令其剛復甦的經濟再陷危機。至於ＳＷＩＦＴ的問

題，筆者覺得因其不是針對所有俄國銀行，因此可能會增加俄國公司及銀行的交易成本，而並不

會導致俄國金融系統危機，反而可能推動俄國另尋交易貨幣及支付系統的替代，往後將減少美元

清算，長久下去會令美元的國際使用量進一步減少。這個也解析了為何人民幣在俄烏危機中突然

升值。其實莫斯科也早有準備，據悉俄國持有的黃金儲備已佔２１﹒７％，人民幣儲備約

１３﹒８％，即約三分之一的儲備仍可以操作！



同時，國際間並不是一面倒的支持烏克蘭，從聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭議案不獲通過可

見一斑！說白了，普京並不想與烏克蘭全面開戰，但衡量國家長治久安，這一戰不得不打，其目

標希望讓烏承諾不加入北約，要不便推翻現政權讓聽話的親俄政權執政。烏克蘭若沒有西方的軍

事援助要戰勝俄軍亦不是容易，如此看來大家談判能達成協議的機會頗大。只要烏克蘭承諾不加

入北約，俄軍也沒有理由不撤兵！而對於金融市場造成的影響可能只是短暫的。



若俄烏衝突能和平解決，確實是世人之福。但此事亦觸發了金融市場一個長期的憂慮，就是

美元時代會否步入黃昏呢？各國央行持有的美元儲備仍然是最多的，在斬斷ＳＷＩＦＴ的威脅下

，一眾資源豐富的貿易大國確實需要另起爐灶，到時儲備若要換馬，受惠者會是歐元、人民幣還

是另有黑馬呢？答案並不容易猜到，但在金融市場風高浪急的時候，買入黃金作為保值的資產，

也是明智之選。



在疫情肆虐未平，西方烽煙又起，我們只有希望大家能放開彼此心中矛盾，理想一起去追！

我們既是同舟 在地球之下且共濟，拋棄區分求共對！



＊本周策略＊



歐元：本周建議候高於１﹒１４００水平沽出歐元兌美元，目標１﹒１２００，止蝕

１﹒１５２０。



加元：早前建議候高於１﹒２６５０水平沽出美元兌加元已成交，並在２４╱２於１﹒２８２０

止蝕，虧損１７０點子。



紐元：上周建議候低於０﹒６６５０買入紐元兌美元已成交，目標０﹒６８２０，止蝕

０﹒６５２０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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