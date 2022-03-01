《珠玉之論－陳鳳珠》信置可持續業務增長策略，有助推動長遠發展

《珠玉之論》受地緣局勢緊張影響，避險情緒升溫，資金流出股市，港股創年內新低，預期

短線走勢仍然反覆偏軟。中央政治局會議表明要加大宏觀政策力度，料投資者觀望「兩會」召開

及企業業績，估計資金將部署受國策支持或盈利增長動力較強的股份，預計將出現炒股不炒市情

況。



信置（０００８３）截至２０２１年１２月底的中期基礎溢利按年上升逾倍至４３億港元，

而計及投資物業重估，股東應佔溢利同比增長２﹒３倍至４２億元，中期息按年增加７﹒１％至

１５港仙。期內集團收入同比上漲１﹒７倍至１０８億元，其中應佔物業銷售收入按年增加

３﹒２倍至８４億元，主要由項目逸瓏灣８的銷售入帳，以及出售凱匯的餘下單位。中期內集團

共有兩個全新住宅項目獲發預售樓花同意書，且預期２０２２年將會有另外三個住宅項目獲發預

售樓花同意書，反映集團將有多個新項目推售。而集團未入帳之合約銷售總額達到１２４億元，

其中約２０億港元將於２０２２財年下半年入帳；另外集團亦有可觀的土儲規模，截至２０２１

年底，集團於本港、內地、新加坡及悉尼擁有的土儲應佔樓面面積為２０３０萬平方呎，可供未

來數年發展之用，預期集團的物業銷售業務發展理想。



雖然受疫情影響導致集團期內的應佔總租金收益按年微降２﹒４％至１７億元，但集團的整

體出租率穩定，達到９０﹒３％。預期集團多元化及增長的投資物業組合將提供穩定的經常性收

益，而集團中期亦持有３８８億元的淨現金，財政狀況穩健，相信集團的可持續業務增長策略將

可推動長遠發展。《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



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