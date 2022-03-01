  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2022 09:12

《珠玉之論－陳鳳珠》信置可持續業務增長策略，有助推動長遠發展

　　《珠玉之論》受地緣局勢緊張影響，避險情緒升溫，資金流出股市，港股創年內新低，預期
短線走勢仍然反覆偏軟。中央政治局會議表明要加大宏觀政策力度，料投資者觀望「兩會」召開
及企業業績，估計資金將部署受國策支持或盈利增長動力較強的股份，預計將出現炒股不炒市情
況。
　
　　信置（０００８３）截至２０２１年１２月底的中期基礎溢利按年上升逾倍至４３億港元，
而計及投資物業重估，股東應佔溢利同比增長２﹒３倍至４２億元，中期息按年增加７﹒１％至
１５港仙。期內集團收入同比上漲１﹒７倍至１０８億元，其中應佔物業銷售收入按年增加
３﹒２倍至８４億元，主要由項目逸瓏灣８的銷售入帳，以及出售凱匯的餘下單位。中期內集團
共有兩個全新住宅項目獲發預售樓花同意書，且預期２０２２年將會有另外三個住宅項目獲發預
售樓花同意書，反映集團將有多個新項目推售。而集團未入帳之合約銷售總額達到１２４億元，
其中約２０億港元將於２０２２財年下半年入帳；另外集團亦有可觀的土儲規模，截至２０２１
年底，集團於本港、內地、新加坡及悉尼擁有的土儲應佔樓面面積為２０３０萬平方呎，可供未
來數年發展之用，預期集團的物業銷售業務發展理想。
　
　　雖然受疫情影響導致集團期內的應佔總租金收益按年微降２﹒４％至１７億元，但集團的整
體出租率穩定，達到９０﹒３％。預期集團多元化及增長的投資物業組合將提供穩定的經常性收
益，而集團中期亦持有３８８億元的淨現金，財政狀況穩健，相信集團的可持續業務增長策略將
可推動長遠發展。《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning01/03/2022
黃瑋傑料今年光伏玻璃價格續下行　信義光能短期分淡分界線250天線
財經熱話01/03/2022
【虛幣世界】俄烏戰事升級，惟加密貨幣全面飆升
香港要聞28/02/2022
【新冠肺炎】教育局：學校不遲於3月17日放暑假　7至8月復課
財經熱話28/02/2022
【月結－俄烏大戰】戰事料影響環球股市　專家預計再現「疫情底」
中國故事28/02/2022
《神州經脈》中國將續與俄羅斯貿易合作　A場穩升人幣續探四年高
專訪28/02/2022
【專訪】陶冬：普京宜達有限目標後回談判桌，油市Plan B呼之欲出（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金