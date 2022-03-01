《股壇解碼－戴名》美息率何去何從，新地（００１６）遭三重打擊

《股壇解碼》俄羅斯和烏克蘭正式開戰，由於俄羅斯受到制裁，當中可能影響到某些公司包

括ＰｈｉｌｉｐＭｏｒｒｉｓ、Ｐｅｐｓｉ、Ｋｉｎｒｏｓｓ和麥當奴等等，局勢將拖累全球經

濟增長，繼而打亂聯儲局加息步伐，市場對今年加息預期不變，但傾向預期２０２３年減息多少

，上周五（２５日）美股大幅反彈就是市場對俄烏局勢的擔心續漸消退，不會變成持久戰的預期

，受局勢影響美匯指數短期很有可能重上９８，美國第四季ＧＤＰ經修訂後為７％符合市場預期

，而首次申領失業救濟金人數優於預期，美股新一輪升浪有望挑戰３７０００點。



＊引君入甕＊



烏克蘭東部局勢一發不可收拾，俄羅斯在未遇到阻力下成功取得東部兩個地區，眼見烏克蘭

並沒有多大抵抗，整件事情出奇的順利，北約（ＮＡＴＯ）、歐盟和美國不單噤聲而且按兵不動

，普京殺得性起揮軍直指烏克蘭首都基輔，當俄羅斯漸近基輔的時候，北約（ＮＡＴＯ）、歐盟

和美國同時在戰略物資和兵力上作出支援，一時間俄羅斯逼著要速戰速決，否則將面臨腹背受敵

的局面，這次事件引起全球關注，普京這次可以說是身敗名裂，由於俄羅斯被多國制裁，相信本

周盧布和俄羅斯股市會出現大幅下跌，而連帶與俄羅斯有貿易的國家也受牽連，當中歐盟是其中

之一，短期看淡歐元走勢。



＊兵行險著＊



傳聞俄羅斯央行在被制裁後不久便宣布加入中國的ＣＩＰＳ系統，該系統主要是中國為了抗

衡ＳＷＩＦＴ系統而生，現在俄羅斯高調宣布入ＣＩＰＳ卻令中國頓時處境尷尬，中國如果讓俄

羅斯採用ＣＩＰＳ系統進行貿易結算的話就等於和全球作對，中國在疫情和受制裁的情況下再接

受俄羅斯採用ＣＩＰＳ作結算系統的話必成眾矢之的，中國剛在冬奧開幕前和俄羅斯簽訂購賣小

麥和能源的合約可能就此作廢，到時候中國要再在其他地方採購很可能面對輸入式通脹，屆時將

進一步拖累中國的經濟復甦。



＊觸底回升＊



上周五恒指受外圍和烏克蘭局勢拖累下試２２７１８點（期貨曾跌穿２２６００點），距離

早前預測的短線支持位２２６００點非常接近，夜間期指交易受美股造好帶動大升３３０點，相

信短期底位已見，牛熊證街貨比例維持在上周的６３：３７水平，但熊證新增街貨最多在

２３４００點附近，加上外圍氣氛好轉，投資者可短線看好港股。



＊股票簡評＊



新地（０００１６）主要從事發展和投資地產物業以供出售或租賃、經營酒店、電訊、運輸

、基建和物流，收入主要來自物業銷售、租賃物業的租金總收入、酒店經營收入和其他業務收入

，包括物業管理、建築、金融服務、數據中心、電訊、收費道路、互聯網基建、百貨公司和貨櫃

處理（包括貨運服務），由於近兩年受到疫情打擊，香港房地產開發商都面對租金下調（商用物

業），高空置率，銷售低迷的種種困境，新地在這兩年的業績表現尚能維持主要因為租戶到期高

峰期還沒出現，加上自今年１月起多類處所再度停業，相信租戶的生存空間愈來愈少，但觀乎各

地產商在這兩輪疫情對租戶的支援來說，太古地產（０１９７２）可說是贏盡口碑，繼上一輪疫

情對旗下受影響租戶大幅減租，其他地產商也對租戶有所表示，但新地卻依然故我，這種做法在

商言商並沒有錯，但商戶經歷了兩輪疫情後，續租的優先考慮可能未必會選擇留在集團旗下物業

，疫情會否重臨尚屬未知之數，小商戶一定希望能找一個能體諒的的大業主，可以預期未來一年

新地的商用物業續租率會偏低。至於住宅銷售方面，新地的元朗Ｙｏｈｏ Ｈｕｂ銷情欠佳，甚

至有中介形容為銷情慘淡，酒店業務更加雪上加霜，相信提身隔離酒店已是最後一步，加上內地

疫情進一步升溫，未來一年的業績是不容樂觀，在移民潮、經濟下行和疫情三重打擊下，如果再

加上全民強檢時需要停工停市的話，新地的業績更是難以樂觀，在諸多不利條件下，不建議投資

者博反彈，合理買入價在６５元附近。《資深市場人士 戴名》



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