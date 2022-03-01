【新冠肺炎】傳全民檢測小禁足期間，准市民外出買食物

《經濟通通訊社１日專訊》港府計劃３月推行全民強檢，《香港０１》引述消息報道，屆時

將加入「全民小禁足」方案，醫療專家認為在小禁足期間，頂多只能容許市民出外到超市，購買

食物回家煮食，但有官員提出反對，指香港許多人連廚房也沒有，若停止食肆外賣，隨時斷炊，

故此專家與港府高層仍在討論，究竟應否讓食肆以外賣方式營業，惟一旦讓市民可購買外賣，將

令人流聚集大增。

此外，市民可在小禁足期內，前赴藥房購買藥物。在供應食物及藥物之外的絕大部分場所，

目前的方案趨向全面關閉。



＊防疫、金融設施及新聞從業員可豁免＊



報道指，不論是４日或８日的小禁足期內，仍有多項豁免權會批出，包括抗疫人員、紀律執

法人員、金融設施人員、新聞行業人員，仍可家居之外工作，但每個豁免機構必須限制派出人數

報道指，當局原計劃７５０萬香港市民全民檢測三次，即需時共２１日的檢測方案，但在內

地當局全力協助下，有可能每日處理２００多萬人的檢測結果）這樣便可大大縮減每個周期的檢

測日數。當中有方案是縮短至９日，但最終修改為１５日（三乘五）等中間落墨方案，也不能排

除。（ｃｌ）

