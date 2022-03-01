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即市新聞

01/03/2022 10:03

【新冠肺炎】羅致光：半數院舍有確診，全民檢測會給市民時間準備

　　《經濟通通訊社１日專訊》勞工及福利局局長羅致光在電台節目，政府仍在商討全民檢測計
劃，細節仍未確定，但強調政府作任何決定，一定會廣泛地告訴市民，而且亦會有所準備。他呼
籲大家暫時稍安毋躁，政府敲定有關細節時一定會公布，亦會給予市民足夠時間準備。
　　羅致光又說，近日超市一些貨架較空，除了是因為市民購買得快，亦因為超市不夠職員將貨
物上架，並非超市不夠貨物。

＊「禁足」不等於所有人不能外出＊

　　羅致光表示，不可以簡單用「禁足」兩個字就等於所有人不能外出，他認為本港金融制度不
可能暫停一段長時間，否則全球金融都會受影響。從勞福局的角度，現時約有１５０００名長者
或殘疾人士，需要提供居家支援服務，有關員工必須上班提供支援，另外亦有７至８萬人住在院
舍，相關員工有４萬人，這些人都需要上班。
　　被問到如果市民因為「禁足」或封區而不能上班，有關假期如何計算，羅致光指，現時很多
市民因為圍封或檢測，兩、三日不能上班，又或者是緊密接觸者而要在家居檢疫或送往檢疫中心
，政策目的是希望僱主及僱員互相體諒。他又說，現時很多行業約有２０％至２５％的員工因為
感染、隔離或檢疫而不能上班。當局計劃在本月１６日，向立法會提交法例修訂，將有關問題講
得更清楚。

＊約一半院舍已出現確診個案　＊

　　羅致光表示，院舍爆發疫情的情況嚴峻，現時１０００多間院舍，已經有一半出現個案。他
指疫情前公私營院舍職位空缺率平均是２５％，但目前有約一半院舍員工確診，或者因為有家人
染疫而需要隔離或檢疫，導致人手不足問題更嚴重。　
　　羅致光又指，現時基本上全部有確診個案的院舍，都是「原地隔離」，採取「只出不進」的
策略，但如果未能有效分隔開患者，就很容易引致院內傳播，又指現時已有多間院舍，差不多全
院人士都已受感染。（ｈｙ）
　

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