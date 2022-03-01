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01/03/2022 10:07

【新冠肺炎】灣仔入境處後勤員工確診，旅行證件組上午暫停服務

　　《經濟通通訊社１日專訊》入境事務處今日表示，灣仔入境事務大樓４樓旅行證件及國籍（
申請）組因一名負責後勤工作的文書助理確診新冠肺炎，有關辦事處連同旅行證件（簽發）組今
日上午暫停服務，並會在徹底清潔後，將於同日下午１時恢復提供緊急申請及領取香港旅行證件
服務。
　　入境處已安排相關辦事處職員進行２０１９冠狀病毒病測試，亦會繼續與衞生防護中心保持
緊密聯繫，積極配合其檢疫措施。（ｃｌ）

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