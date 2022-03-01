【新冠肺炎】政府即日放寬護理業輸入護理員部分規定，直至５月底

《經濟通通訊社１日專訊》勞工處宣布，政府即日起有時限地放寬護理業界通過「補充勞工

計劃」（計劃）輸入護理員的部分規定，為期三個月，直至５月３１日為止。

勞工處發言人說，在２０１９冠狀病毒病第五波疫情衝擊下，香港至今已有數百間安老院和

殘疾人士院舍有院友確診，對護理服務的需求激增，與此同時卻有越來越多護理員染疫，使前線

人手更形緊絀。



＊容許業界省卻先進行四周本地招聘步驟＊



發言人稱，為紓緩護理業界人手短缺的嚴峻挑戰，政府決定在上述三個月期間，容許業界省

卻在計劃下先進行四星期本地招聘的步驟、因應院舍的需要彈性批准輸入護理員的數目，以及暫

緩就每宗申請諮詢勞工顧問委員會的安排，加快審批以解燃眉之急。此外，津助院舍也可按照相

同規定申請輸入護理員。所有申請院舍仍須遵守計劃的其他規定。

同時，為全力應對新一波疫情，社會福利署緊急向內地直接聘用１０００名臨時合約照顧員

，聘用期三個月，從而增補人手，為在社區隔離設施及院舍內的確診或懷疑確診長者、殘疾人士

和幼兒提供適切照顧。社署已委約勞務機構進行招聘，特區政府亦已請求中央協調內地相關部門

提供便利，加快審批申請。（ｃｌ）

