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01/03/2022 11:28

【新冠肺炎】屯門華富藍田等郵局暫時關閉，因有郵務人員檢測陽性

　　《經濟通通訊社１日專訊》香港郵政今日表示，由於有郵務人員進行新冠病毒快速抗原測試
而結果為陽性，屯門中央郵政局需關閉至明天（２日），其郵政信箱大堂於３月２日重開。華富
郵政局、葵芳郵政局、藍田郵政局和土瓜灣郵政局（包括郵政信箱大堂）需關閉至３月３日。另
外，空郵中心大量投寄郵件辨事處亦需關閉至３月２日。　　　　　　　　
　　相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。（ｃｌ）

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