【新冠肺炎】美國疾控中心將香港旅遊警戒級別升至第三級

《經濟通通訊社１日專訊》美國疾控中心將香港的旅遊警戒級別調升至第二高的第三級。
美國疾控中心周一（２８日）將香港的旅遊警戒級別，由原先的第一級調升至第三級，即疫
情出現高感染風險，呼籲未接種新冠疫苗的民眾不要前往香港，至於已接種疫苗的民眾也有感染
及傳播新冠病毒的風險。
美國疾控中心建議，由香港返回美國的民眾如未接種疫苗，應在抵達美國後在家自我隔離５
天。（ｃｌ）
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