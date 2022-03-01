【新冠肺炎】美國疾控中心將香港旅遊警戒級別升至第三級

《經濟通通訊社１日專訊》美國疾控中心將香港的旅遊警戒級別調升至第二高的第三級。

美國疾控中心周一（２８日）將香港的旅遊警戒級別，由原先的第一級調升至第三級，即疫

情出現高感染風險，呼籲未接種新冠疫苗的民眾不要前往香港，至於已接種疫苗的民眾也有感染

及傳播新冠病毒的風險。

美國疾控中心建議，由香港返回美國的民眾如未接種疫苗，應在抵達美國後在家自我隔離５

天。（ｃｌ）

