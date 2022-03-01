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01/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２３億人幣，買比亞迪沽港交所

　　《經濟通通訊社１日專訊》昨日（２８日）恒指高開５０點，報２２８１８點。最高升５０
點報２２８１８點，最低跌３６１點報２２４０６點。恒指收報２２７１３點，跌５４點或
０﹒２４％。
　　按額度計算，北水全日淨買入２３億元人民幣，減少４２﹒６％。北水淨買入最多的個股依
次是比亞迪股份（０１２１１）、藥明生物（０２２６９）、中國電力（０２３８０）；淨賣出
最多的依次是港交所（００３８８）、長城汽車（０２３３３）、碧桂園服務（０６０９８）。
　　主板成交１５３４﹒７９億元增加７﹒６％。其中港股通成交２９０﹒４億元，佔總成交
１８﹒９％。

＊車規級芯片供應形勢向好＊

　　國家工信部副部長辛國斌表示，從重點汽車企業監測情況看，汽車芯片供應短缺情況雖然已
在逐步緩解，但相對整車和零部件企業的需求和排產計劃來看，目前仍然還有一定的缺口。考慮
到全球主要芯片企業已經加大了車規級芯片的生產供應，新建產能也將於今年陸續釋放，國內部
分芯片產品供給能力也在逐步提升，預計汽車芯片供應形勢還會持續向好。
　　他強調，要提升芯片供給能力。進一步支持整車、零部件、芯片企業協同創新，穩妥有序提
升國內芯片生產供給能力。同時，中國的應用測試評價體系還存在短板，這方面今年還要進一步
加大工作力度。
　　比亞迪股份升０﹒５９％報２３７﹒４元，北水淨買入２﹒７億元；藥明生物升０﹒０８％
報６４﹒２５元，北水淨買入２﹒４億元；中國電力升３﹒５２％報４﹒４１元，北水淨買入
２﹒３億元。
　　港交所跌３﹒１８％報３７７﹒６元，北水淨賣出２﹒８億元；長城汽車跌７﹒４％報
１６﹒２６元，北水淨賣出２﹒６億元；碧桂園服務跌２﹒５１％報４６﹒７元，北水淨賣出
１﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　２﹒７０
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　２﹒３６
　　中國電力　　（０２３８０）　　　　　　２﹒２８
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　２﹒１４
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－２﹒８０
　　長城汽車　　（０２３３３）　　　　　－２﹒６４
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　－１﹒６６
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－１﹒２９
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－１﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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