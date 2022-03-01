【北水炒Ｄ乜】淨流入２３億人幣，買比亞迪沽港交所

《經濟通通訊社１日專訊》昨日（２８日）恒指高開５０點，報２２８１８點。最高升５０

點報２２８１８點，最低跌３６１點報２２４０６點。恒指收報２２７１３點，跌５４點或

０﹒２４％。

按額度計算，北水全日淨買入２３億元人民幣，減少４２﹒６％。北水淨買入最多的個股依

次是比亞迪股份（０１２１１）、藥明生物（０２２６９）、中國電力（０２３８０）；淨賣出

最多的依次是港交所（００３８８）、長城汽車（０２３３３）、碧桂園服務（０６０９８）。

主板成交１５３４﹒７９億元增加７﹒６％。其中港股通成交２９０﹒４億元，佔總成交

１８﹒９％。



＊車規級芯片供應形勢向好＊



國家工信部副部長辛國斌表示，從重點汽車企業監測情況看，汽車芯片供應短缺情況雖然已

在逐步緩解，但相對整車和零部件企業的需求和排產計劃來看，目前仍然還有一定的缺口。考慮

到全球主要芯片企業已經加大了車規級芯片的生產供應，新建產能也將於今年陸續釋放，國內部

分芯片產品供給能力也在逐步提升，預計汽車芯片供應形勢還會持續向好。

他強調，要提升芯片供給能力。進一步支持整車、零部件、芯片企業協同創新，穩妥有序提

升國內芯片生產供給能力。同時，中國的應用測試評價體系還存在短板，這方面今年還要進一步

加大工作力度。

比亞迪股份升０﹒５９％報２３７﹒４元，北水淨買入２﹒７億元；藥明生物升０﹒０８％

報６４﹒２５元，北水淨買入２﹒４億元；中國電力升３﹒５２％報４﹒４１元，北水淨買入

２﹒３億元。

港交所跌３﹒１８％報３７７﹒６元，北水淨賣出２﹒８億元；長城汽車跌７﹒４％報

１６﹒２６元，北水淨賣出２﹒６億元；碧桂園服務跌２﹒５１％報４６﹒７元，北水淨賣出

１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒７０

藥明生物 （０２２６９） ２﹒３６

中國電力 （０２３８０） ２﹒２８

中國移動 （００９４１） ２﹒１４

美團 （０３６９０） ２﹒０７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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香港交易所 （００３８８） －２﹒８０

長城汽車 （０２３３３） －２﹒６４

碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒６６

吉利汽車 （００１７５） －１﹒２９

建設銀行 （００９３９） －１﹒２０

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