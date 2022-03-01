《日入而息》百度上季經調整盈利勝預期，傳港府研全民檢測禁足

《今天重點》

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本港增３２５９７宗確診，第五波累計２２﹒６萬宗

百度（０９８８８）去年純利跌５４﹒５％至１０２億人幣，經調整純利跌１４％；去年第四季

經調整淨利潤４１億元人民幣勝預期

財政司司長官邸再有傭工確診，陳茂波與家人檢測陰性

外派僱員宜居城市，香港排名急跌１９名

煤氣公司推飲食業延交煤氣費計劃，為期三個月

各國凍結俄央行資產，行長坦承無力用外匯支持盧布

外交部表示北約五輪東擴後俄羅斯有正當訴求，理應解決

內地２月官方製造業ＰＭＩ回升至５０﹒２％高於預期；統計局表示企業節後復工復產形勢好，

經營仍存諸多問題

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《即日市況》

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恒指高收４８點報２２７６１，科指升３７點報５１５５

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《深滬股市》

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地產金融尾盤發力，數據穩陣滬綜指收升０﹒７７％

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《美元匯價》

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歐元繼續在１﹒１１╱１﹒１３之間波動

歐元最新報１﹒１１８８╱９１，日圓最新報１１４﹒７８╱８２

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《公司業績》

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置富產業信託（００７７８）去年可供分派收益升１﹒１％，末期息１９﹒８７仙

海港企業（０００５１）去年虧損收窄至２４００萬元，不派息

ＭＩＮＤＴＥＬＬ（０８６１１）年度虧損收窄至６２７萬令吉，不派息

澳洲成峰高教（０１７５２）中期盈轉虧７０萬澳元，不派息

百度（０９８８８）去年純利跌５４﹒５％至１０２億人幣，經調整純利跌１４％

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《公司資訊》

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星美文旅（０２３６６）獲多家潛在投資者接洽，惟無訂具約束力協議

富衛集團已向聯交所提交上市申請

小鵬汽車（０９８６８）陳俊辭任非執董，委任阿里陳英傑為非執董

海航科技（０２０８６）主席及多名執董辭任

有線寬頻（０１０９７）要約人及永升已訂立配售及轉讓協議

中銀香港（０２３８８）本港人幣業務指標續反彈，人幣國際化進入新戰略機遇期

信義玻璃（００８６８）今年浮法玻璃產能目標增８﹒５％，惟料產量微跌

嘉和生物（０６９９８）ＧＢ２４２英夫利西單抗新藥上市申請獲國家藥監局批准

阿里巴巴（０９９８８）與江西省簽署深化戰略合作協議

煤氣公司推飲食業延交煤氣費計劃，為期三個月

稻香控股（００５７３）今起暫停旗下本港所有食肆營運

匯豐推出「個人預算」手機功能，港人平均月花費約４６％月薪

富通免費「個人意外」保障可獲免費額外「疫苗副作用」等保障

美團（０３６９０）響應政策推多項舉措，疫情困難商戶獲佣金減半

華潤置地（０１１０９）與銀行訂立貸款融資協議，涉３０億元人民幣

和黃醫藥（０００１３）治療結直腸癌藥物獲澳門批准上市

小鵬汽車（０９８６８）２月交付智能電動車量按年增長１﹒８倍

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《國企紅籌》

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深圳國際（００１５２）石家莊綜合物流港項目投資逾３０億元人民幣

北京控股（００３９２）捐贈２１６萬元援助本港疫情

中集安瑞科（０３８９９）中標山西鵬飛氫氣充裝站項目

海爾智家（０６６９０）２月共５４００萬元可轉債轉換成Ｈ股

北京北辰實業（００５８８）聘任孔磊為副總經理

心瑋醫療（０６６０９）去年收入按年升５倍至９０１０萬元人民幣

中國核能科技（００６１１）與晶科能源訂設備採購協議，涉逾２億元

中石化油服（０１０３３）子公司中標山東天然氣管道工程項目

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《神州民企》

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美的置業（０３９９０）附屬第一期中期票據發行規模為１５億元人民幣

恒大新能源汽車投資控股被法院執行逾９５００萬元人民幣

百度（０９８８８）去年第四季經調整淨利潤４１億元人民幣勝預期

理想汽車（０２０１５）上月理想ＯＮＥ交付量按年增加２﹒６６倍

歌禮製藥（０１６７２）已向歐洲八國遞交利托那韋上市許可申請

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《中國要聞》

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最高檢表示去年起訴侵犯知識產權案件同比升１２﹒３％

據報內地國內航線燃油附加費周六起將加價一倍

商務部表示培育一批離岸貿易中心城市，壯大外貿新業態；中國與自貿夥伴的貿易佔貿易總額３

５％左右；消費重回經濟增長第一拉動力，惟下行壓力大；全球貨物貿易增長勢頭減弱，供應鏈

仍有瓶頸；中國具備履行ＣＰＴＰＰ國企規則義務的條件

教育部表示禁止強制要求家長學生購終端設備和數字服務

統計局表示與往年春節月度相比，服務業景氣水平偏低；企業節後復工復產形勢好，經營仍存諸

多問題

中國２月財新製造業ＰＭＩ錄５０﹒４，重回擴張區間

傳共享充電寶公司小電科技裁員四成約２０００人

內地２月官方製造業ＰＭＩ回升至５０﹒２％高於預期

人行５００億７天逆回購利率持平，淨回籠５００億；人行２月開展２７﹒１２億ＳＬＦ，ＭＬ

Ｆ操作３千億

深改委表示加強基礎學科人才培養，高度防範金融風險

花旗中國成臨港新片區外匯管理改革試點首家外資銀行

中指院表示２月百城房價環比止跌，同比漲幅續收窄

重慶否認廢止房產稅徵收，繼續實施２０１７年修訂版

全國政協會議本周五在京召開

李書福建議將甲醇汽車納入新能源車發展和管理範疇

１月發行債券逾４﹒５萬億，貨幣市場成交環比減一成

中信國安未及時披露信息被暫停債務融資工具業務２年

上汽集團組建逾萬人規模的「創新研究開發總院」

工信部表示堅持穩字當頭，禁止隨意停限產影響供應鏈

內地２月新成立基金發行份額創近１６個月來新低

衛健委表示２０２５年建立覆蓋城鄉老年健康服務體系

螞蟻財富取消基金銷量榜單，盼消操縱銷量排名疑雲

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《寶島快訊》

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台股大幅收升１﹒４％，報１７８９８點

據報台積電５納米製程訂單爆單

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《其他消息》

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消息指夏博義涉違國安法，遭警國安處警誡會面

林正財獲委任為廉署事宜投訴委員會主席

金管局前總裁陳德霖夥曾蔭權胞妹申ＳＰＡＣ上市

澳門２月博彩收入升６％至７７﹒６億澳門元，首２個月跌８％

經絡表示２月現樓按揭按月少５７％，創２１個月後新低

深股通額度全日用２２億元，外資連續三日流入；滬股通額度全日用４２億元，陸股通淨流入近

３３億元

工總渣打報告指受雙循環推動，八成港商擬拓內銷

地建會向港府反映禁追租困難，但未獲任何承諾

ＹＡＳ微保險擬推的士保險計費系統

證監會終身禁止匯豐前副總裁梁肇倫重投業界

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《俄烏開戰》

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中國駐烏大使館表示首批４００餘名中國留學生順利撤離

俄法首腦通電，普京重申停火３大訴求

內地上投摩根涉俄資產基金受累，近周內回撤逾９％

各國凍結俄央行資產，行長坦承無力用外匯支持盧布

各國銀行收緊對俄大宗商品金融限制

施羅德投資表示影響通脹經濟增長，央行將放緩加息步伐

日企與政府討論退出薩哈林２號能源開採計劃

標普下調俄羅斯四家銀行短期及長期信用評級

歐盟禁俄媒並提供軍援，烏克蘭正式申請加入

烏克蘭政府要求封殺所有俄羅斯保密幣用戶

烏總統籲西方設禁飛區，白宮憂美俄開戰回絕

瑞士放下中立加入制裁，俄羅斯國內外爆外戰示威

美國未提升核戒備，拜登指公眾無需擔憂核戰

外交部表示北約五輪東擴後俄羅斯有正當訴求，理應解決

財新表示ＣＩＰＳ不支持美元結算，發展要看人幣國際化

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《內房困局》

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中山提高住房公積金貸款額度至５０萬元人民幣

克而瑞表示１月房企發債仍顯克制，３月迎債務到期高峰

據報融創已準備好足額兌付４月到期本金４０億元債券

深圳２月二手住宅僅成交８２３套，創近十五年低

融創房地產表示公司所有債券均按時、足額償付本息

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《大國博弈》

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商務部籲中歐務實合作，重申推進投資協定批准生效

歐盟計劃與中國於４月１日舉行峰會，以緩解緊張關係

澳洲聯邦銀行轉讓杭州銀行一成股權，稱專注主要業務

拜登指派美國代表團將抵台，大陸稱任何支持都是徒勞

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《新冠肺炎》

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本港增３２５９７宗確診，第五波累計２２﹒６萬宗

醫管局表示新增１１７人死亡，其中６３人來自院舍

醫院借用私營遺體儲存間，富山殮房加設遺體冷藏貨櫃

北大嶼山醫院明日凌晨起將１６０病床改為接收患者

第五輪疫情死亡率０﹒２９％，逾六成死者８０歲以上

據報政府研全民強檢禁足期暫停公共交通

傳３月１７日後全民強檢，九天測三次擬禁足有豁免

消息指３月１７後全民強檢或禁足，林鄭稱家庭為單位

傳全民檢測小禁足期間，准市民外出買食物

元朗天恒邨恒富樓完成強檢，發現２９５宗初陽個案

全國昨新增本土確診７５宗，廣東３１例佔最多

上海增１例本土病例，普陀區一活動中心調整為中風險

外派僱員宜居城市，香港排名急跌１９名

政府統計處昨晚動員１９０人協助秀賢樓圍封強檢

孔繁毅稱本港或已有百萬人染疫，若９日檢測無須禁足

政府即日放寬護理業輸入護理員部分規定，直至５月底

政府表示由內地進口本港鮮活食品供應大致回復平日水平

教育局安排３個指定疫苗接種中心供學校團體預約

美國疾控中心將香港旅遊警戒級別升至第三級

木工程拓展署署長妻子初確，黎卓豪快測呈陰性

梁栢賢稱全民強檢似事在必行，若禁足需盡快交代細節

楊潤雄稱提早放暑假期間學校可在網上進行補課

港大醫學院料第五波疫情至今，或１７０萬人染疫

澳門表示經香港進口牛奶包裝檢出病毒，並未流入市面

灣仔入境處後勤員工確診，旅行證件組上午暫停服務

屯門華富藍田等郵局暫時關閉，因有郵務人員檢測陽性

多區圍封強檢發現逾千宗初陽，秀茂坪秀賢樓３８２宗

東涌逸東（一）邨福逸樓完成強檢，發現１２５宗初陽

青衣隔離設施下午運作，李家超指提供３９００個床位

青衣青俊苑俊豪閣完成圍封強檢，發現４５宗初陽個案

禾輋邨順和樓完成強檢，發現二百宗初陽２０宗不確定

秀茂坪邨秀賢樓完成強檢，發現３８２宗初陽個案

羅致光稱半數院舍有確診，全民檢測會給市民時間準備；

社署向內地急聘院舍照顧員，月薪可逾３萬

薛永恒籲市民少質疑當局防疫手段，自行判斷毋須緊張

證監會表示小禁足期間有信心確保市場運作如常

食環署兩名工人初步確診

髮型屋資助下周一起接受申請，可獲得最多１５０萬元

一通表示疫情礙營運，３月底停止所有網上投資服務

中銀集團保險支持本港抗擊疫情，將推短暫失業保險

中銀香港再有１１間分行今起暫停營業，因員工初確

交行香港分行及交銀（香港）向保良局提供防疫物資

匯豐表示８家分行即日起暫停服務

萬寧表示５３間分店因應疫情今日起暫停營業

屈臣氏分店或改營業時間，今起至月中送貨服務會延遲

市民搶購食品日用品，百佳表示仍然有穩定供應；百佳調

整分店營業時間，部分提早下午３時關

南豐捐１０００萬元購食物包及食物券予超過３萬基層人

士

新地（０００１６）支持「同心村」暫時轉作社區隔離設

施

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