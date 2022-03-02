《運籌帷幄－梁業豪》大市已找到市場平衡點

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則均屬於顯著向淡。於２月份期貨、期權到期後的第二個交易日，港股雖於開市後成功延

續反彈，可惜立即遇到超短線投機者的獲利回吐沽盤，令反彈幅度顯得非常細小。雖謂本周一

（２８日）恒指期貨陰陽燭日線圖上呈現「錘頭」利好轉向形態，這從來不是可靠和威力大的利

好訊號。然而，從好淡雙方角力時的進攻態度來看，大市已經找到了市場平衡點，跌勢因而得以

暫告喘定。

客觀而言，由於五個主要技術分析指標：保歷加通道、ＳＡＲ、ＲＳＩ、ＳＴＣ和ＭＡＣＤ

均尚屬利淡，代表價位的短期形勢顯著向淡，短線投機者不宜貿然入市造好。相反，於反彈勢頭

轉弱後，伺機小注造淡，看低位支持再受考驗的勝算應會較高。俄烏戰爭未結束前，港股料易跌

難升，只望低位支持可逐漸增強。因而，中長線投資者不應急於入市趁「低」買貨。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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