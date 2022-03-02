《缸邊隨筆－石鏡泉》升市有望

《缸邊隨筆》俄烏炮火未熄，港疫情仍暴，這兩座壓住港股的大山未移走，升市怎有望？凌

晨１時，話黎明將至，是買個恒指三萬點的Ｃａｌｌ，點有望？早上４時半，話黎明將至，買個

二萬三的恒指Ｃａｌｌ，點都有啲望啩。筆者認為今俄烏局、港疫，是早上四時半，可以買個

Ｃａｌｌ。



主動啟戰者，要在開戰前，已諗到在何時何情況下停戰。韓戰初啟，美國判斷中國不會參戰

，前期統帥麥克亞瑟更豪言，數月內，已可以打到鴨綠江，回家過聖誕，歷史證明他們錯判形勢

，致打輸。



普京今時啟戰，會無諗住在何時、何情況停戰？筆者這個外圍人，只能從新聞裏找「初陽」

。不過，看新聞也不要太信新聞，因為不少新聞是假新聞，前任美國國務卿蓬佩奧，就唔怕醜地

認，Ｗｅ ｌｉｅ， Ｗｅ ｃｈｅａｔ，是靠講大話、呃人，來達到他們的目的。



今年２月２２日，有報道，烏總統在烏前線與部隊並肩作戰，但事實上，有關照片是在

２０２１年９月４日，他巡視烏邊境時的舊照。隨之的，是有不少假戰情，都是由兩方尤其是美

政府造出來的

。２０１９年，我們見假消息見得少嗎？以這些假消息來判形勢，易瓜。



消息要出自當事人之口、之手，才信得過。



普京為何要攻烏？



＊普京要北約不東拓＊



普京講了多次，不要佔領烏克蘭、不佔烏地，打來幹甚麼？普京要的是：



（１）北約信守１９９１年的承諾，不東拓。



（２）烏克蘭要信守《布達佩斯、明斯基協議》，不加入北約，並許頓湼茨克區和盧甘斯區

人民自治，以至獨立。



事實上，在２０２１年１２月１４日，俄羅斯曾向北約致函，要求北約和美國向俄羅斯提供

安全保證（見欄一），這個新聞是來自ＲＦＩ，是北約、歐盟的喉舌，故不會假。



【欄一】普京要求立即與美國北約就向俄羅斯提供安全保證進行談判



在烏克蘭局勢緊張的背景下，俄羅斯總統普京周二呼籲與北約和美國「立即就向俄羅斯提供

安全保證」進行談判。



芬蘭一直扮演荒著俄羅斯和西方之間的傳統「中間人」角色。克里姆林宮在一份聲明當中指

出，在與芬蘭總統紹利．尼尼斯託交流之後，普京強調：「需要立即與美國和北約啟動談判，以

從法律層面確定給予俄羅斯的安全保障」；「此種談判需要讓北約排除其在東歐的勢力擴大，同

時排除在烏克蘭和其他俄羅斯鄰國部署威脅性武器系統的可能」。



克里姆林宮表示，普京在與法國總統馬克龍談話時，傳達了同樣的信息，要求馬克龍「理解

俄羅斯的擔憂，並解決這種擔憂」。在１２月初的一次視頻會議中，普京也曾要求美國總統拜登

提供這種類型的法律保證。他認為，１９９９年以來北約開始向歐洲東部的前蘇聯加盟國伸出橄

欖枝，這違反了蘇聯解體後雙方的承諾。但北約拒絕排除任何擴大聯盟的可能性。



本周一，俄羅斯副外長謝爾蓋－－里亞布科夫警告說，如果俄方要求的談判沒有進行，莫斯

科可能會做出「軍事回應」。俄羅斯外長謝爾蓋．拉夫羅夫周二在與德國新任外長安娜萊娜．巴

爾博克的電話會談中堅持認為，「需要向俄羅斯」提供「不將北約擴展到歐洲東部的合法正式承

諾」。



（３）２０２１年１２月１７日，俄外交部公布俄羅斯與美國和北約關於安全保障的條約草

案（見欄二）。



【欄二】俄外交部公布俄羅斯與美國和北約關於安全保障的條約草案



俄羅斯外交部在其官網公布了俄羅斯與北約和美國關於安全保障的條約草案。



文件主要條款如下：



－－排除北約進一步擴張和烏克蘭加入北約的可能；



－－不在１９９７年５月（東歐國家加入北約）前已部署兵力和武器的國家之外部署額外的

兵力和武器，俄羅斯和北約成員國同意的特殊情況除外；



－－北約放棄在烏克蘭、東歐、外高加索、中亞的任何軍事活動；



－－不在可向對方領土發起攻擊的地方部署中短程導彈。



向美方轉交的條約草案第六條稱：「雙方承諾不在本國領土之外部署中短程導彈，不在此類

武器能夠打擊另一方國家領土上目標的本國領土地區部署中短程導彈。」



－－不在商定的邊境地帶舉行演習和人數超過一個旅的其他行動，定期交換軍演信息；



－－確認雙方不將對方視為對手，鞏固和平解決所有爭端並避免使用武力的協議；



－－承諾不創造可能被對方視為威脅的條件；



－－創建緊急聯繫熱線。



根據協議，美國應承諾排除北約向東擴張，並拒絕吸納前蘇聯加盟共和國。



俄方轉交給美方的條約草案第４條如下：美國承諾排除北約向東擴張，拒絕吸納前蘇聯加盟

共和國。此外，北約國家承諾排除吸納烏克蘭。



條約補充說，美國不在前蘇聯加盟共和國和非北約國家領土上建立軍事基地，使用他們的基

礎設施進行任何軍事活動，發展與他們的雙邊軍事合作。



此外，俄羅斯和美國承諾不在本國領土以外部署核武器和撤回在其領土之外部署的現有核武

器。



文件內容顯示：「雙方排除在本國領土之外部署核武器，將截至現有條約生效時已部署在本

國領土之外的核武器撤回本國領土。雙方消除為在本國領土以外部署核武器而設置的一切現有基

礎設施。」



雙方還承諾不進行使用核武器方案的軍事演習和放棄重型核轟炸機和非核轟炸機在本國領空

之外飛行。



俄羅斯外交部網站發布的俄美安全保障條約草案的序言中稱：「努力避免雙方任何的軍事對

抗和武裝衝突；並認識到兩國之間的直接軍事衝突會導致核武器的使用，這將產生深遠的影響；

確認核戰爭中沒有贏家，而且任何時候不應發動核戰爭，同樣承認須盡一切努力防止擁有核武器

的國家之間發生這種戰爭的危險。」



條約進一步指出，協議任何一方均可在向存約國發送相應通知後退出協議。



條約效力將在存約國收到通知３０天後終止。



（４）２０２１年１２月１７日又是ＲＦＩ媒體發布：美國接受談判俄羅斯提出的東歐中亞

限制北約擴張的法律提案，其中的一點是：要求北約承諾，永不在烏克蘭等歐洲東部國家，開展

任何軍事活動。



不過，北約不承認對不東拓有任何承諾，然而，英國解密（要３０年）文件，現藏於大英博

物館，確明證有這些承諾。



普京要求的就是這些，如果烏克蘭不妥協，估計在兩周之內，俄軍會加大火力，將現政權趕

下台。事情也便解決一半了，餘下的就留待時間去解決，又是另一頁了，以後再談。



至於港疫情，明天談！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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