再鼎醫藥（９６８８）年度虧損增至７億美元，研發開支升１﹒６倍

《經濟通通訊社２日專訊》再鼎醫藥（０９６８８）公布截至去年底止年度股東應佔虧損淨

額增至７﹒０４億（美元．下同），每股虧損７﹒５８元。該公司上年同期股東應佔虧損淨額

２﹒６９億元。

再鼎醫藥年度總收入１﹒４４億元增長１﹒９５倍，研發開支５﹒７３億元上升１﹒５７倍

，經營虧損由上年同期的３﹒０２億元增至７億元。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

