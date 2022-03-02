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02/03/2022 08:29

再鼎醫藥（９６８８）年度虧損增至７億美元，研發開支升１﹒６倍

　　《經濟通通訊社２日專訊》再鼎醫藥（０９６８８）公布截至去年底止年度股東應佔虧損淨
額增至７﹒０４億（美元．下同），每股虧損７﹒５８元。該公司上年同期股東應佔虧損淨額
２﹒６９億元。
　　再鼎醫藥年度總收入１﹒４４億元增長１﹒９５倍，研發開支５﹒７３億元上升１﹒５７倍
，經營虧損由上年同期的３﹒０２億元增至７億元。（ｍｈ）

　　　　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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