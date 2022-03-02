《專家之言－何志銘》俄烏談判未達協議，港股操作上趨向保守為佳

《專家之言》俄烏兩國展開談判，昨（１日）港股輕微高開２６點，報２２７３９點，隨後

最多跌１２１點，主板股票的升跌比率為２３比２０，恒指成分股２８隻股份上升，下跌股份

３０隻，升跌比率為４４比４７，恒指收報２２７６１點，倒升４８點或升０﹒２１％，主板成

交１１４９﹒７１億元。國企指數報８０５３點，升２９點或升０﹒３６％。恒生科技指數報

５１５５點，升３７點或升０﹒７４％。滬、深港通南下交易分別淨流入２５﹒１２億及

３﹒６６億元人民幣。



＊戰事持續美對俄制裁，港股望能站穩２２３００點＊



市場仍關注美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯發表演說，主題為當前經濟狀況及貨幣政策

。美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策證詞。至於數據方面，美國公

布２月ＡＤＰ就業變動，料由負３０萬升至３８萬。歐元區公布２月消費者物價指數，月率升幅

料由０﹒３％擴大至０﹒６％，年率升幅料由５﹒１％擴大至５﹒６％，２月核心消費者物價指

數年率升幅料由２﹒３％擴大至２﹒６％。另外澳洲亦將公布第四季國內生產總值，季率料由下

滑１﹒９％改善至升３﹒４％，年率升幅料由３﹒９％擴大至４﹒１％。鑑於俄烏戰事持續，且

加上美國對俄央行、俄財政部及俄主權基金實施制裁，雖然俄烏兩國展開談判，惜俄羅斯與烏克

蘭首輪談判仍未達成協議，建議大家勿掉以輕心，操作上要趨向保守為佳，港股２２３００點望

能站穩。《獨立股評人 何志銘》



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