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即市新聞

02/03/2022 16:39

《盤後部署》匯控拖跌恒指過百點，牛證重貨區預示兩萬二才有支持

　　《經濟通通訊社２日專訊》俄烏局勢仍然引發環球股市波動，隔晚美股道指回調近６００點
，日股收低１﹒６８％。港股全日沽壓沉重，西方國家制裁俄羅斯對市場影響進一步浮面，歐盟
決定將俄羅斯７間銀行逐出ＳＷＩＦＴ，英資銀行股匯控（００００５）今早低開逾３％，渣打
（０２８８８）低開逾４％。據報北溪２號公司已裁掉所有員工，並準備申請破產，消息令俄資
公司俄鋁（００４８６）今日再大挫兩成六。
　　此外，市況凶險再度引發內房危機，今早世茂（００８１３）遭遇股債雙殺，世茂今早股價
挫近一成，債券「１９世茂０１」今早暴跌超過１８％，價格每百人民幣僅剩餘３４元，一度觸
發臨時停牌。
　　恒指半日收報２２５１８，跌２４３點或１﹒０７％，午後碧桂園（０２００７）亦受債價
下跌牽連，一度跌超過一成。舜宇（０２３８２）遭瑞銀狠削一成三目標，下午擴大跌幅至逾
９％。重磅匯控越跌越有，跌超過５％，拖累恒指跌超過１００點。最終恒指全日收報
２２３４３，跌４１７點或１﹒８４％，主板成交１１４６﹒４４億元。國指收報７９０８，跌
１４４點或１﹒８％。科指收報５０１５，跌１３９點或２﹒７１％。
　　Ａ股偏軟，上證綜合指數收報３４８４，跌４點或跌０﹒１３％，成交３８０１﹒４４億元
人民幣；深證成份指數收報１３３４６，跌１４１點或跌１﹒０５％，成交５１７９﹒２６億元
人民幣。

＊２２０００支持力度較大＊

　　恒指全日跌勢不止，匯控受歐洲制裁俄羅斯消息影響，拖累恒指下跌，加上內房不利消息，
令大市百上加斤。按上日恒指牛熊街貨分佈圖，上日牛證重貨區位於２２３００至２２４００，
相當於１３５１張期指合約，故今日恒指最低見２２２９９後回彈，已剛好殺清重貨區。
　　下一個牛證重貨區則位於２１５００，涉１２１２張期指合約，距今仍有８００點距離，料
短期內淡友未能攻抵該區。然而２２０００至２２３００涉逾１９９８張牛證，以目前波動市況
而言，３００點距離不難到達，故料本周內下殺至２２０００才有較大支持。

＊匯控炒加息須觀望俄烏局勢＊

　　上月市場炒英國加息過後，匯控持續回吐，制裁利淡消息更令匯控跌穿上一個反彈位
５１﹒６５元，今日匯控仍能守住５０元心理大關，惟戰事消息變化不斷，５０元以下承接力須
觀望一段時間。下一次英倫銀行議息時間是本月１７日，遲過美國聯儲局。因應俄烏局勢，市場
早前對聯儲局在本月中的加息預期，由半厘調整為四分一厘。而歐洲加大制裁俄羅斯力度，經濟
亦難免受到影響，英倫銀行本月加息預期或有變，故仍要觀望局勢發展。（ｈｃ）

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