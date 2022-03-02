【俄烏開戰】歐洲議會大批數通過議案，籲盡快啟動烏克蘭加入歐盟

《經濟通通訊社２日專訊》歐洲議會周二以６３７票對１３票，大批數通過無約束力法案，

呼籲歐盟授予烏克蘭入盟候選國地位，並盡快展開談判進程，同時加緊對俄羅斯制裁，包括把俄

羅斯及盟國白羅斯徹底逐出ＳＷＩＦＴ系統。烏克蘭仍需要數年時間，才能完成加入歐盟的程序

。（ｊｆ）

