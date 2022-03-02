【新冠肺炎】南韓單日新增個案首突破２０萬宗，料未來２周觸頂

《經濟通通訊社２日專訊》南韓中央防疫對策本部通報，南韓周二新增２１﹒９２萬例新冠
肺炎確診個案，是首次突破２０萬宗，較周一增加８萬宗，累積３４９﹒２６８６萬宗。防疫部
門指出，疫情預計會在未來兩周觸頂。在周二新增病例中，首都圈錄得１２﹒７６５８萬宗，當
天新增９６宗死亡病例，累積死亡８２６６例。現有重症７６２例，較前增加３５例。（ｊｆ）
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