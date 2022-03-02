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02/03/2022 17:25

《台股攻略－黃振宇》台股跌３０﹒６５點，三大法人超賣１５３億

　　《台股攻略》俄烏和談未果，戰火不斷，衝擊隔夜美股道指重挫近６００點，台股今日（２
日）開低震盪，電子族群欲振乏力，早盤大跌百點，持續由鋼鐵及塑化等傳產族群撐盤，尾盤一
度翻紅，加權指數終場收１７８６７﹒６點，跌３０﹒６５點，５日線失而復得，成交金額縮減
為２９３３﹒５７億元（新台幣．下同）。三大法人超賣１５２﹒８９億元。
　　電子股今日成交比重不到五成，電子三雄中，鴻海午盤過後翻紅，不過終場以平盤作收；權
王台積電開低震盪，尾盤一度翻紅至６０５元，但仍不敵賣壓，跌３元，收６０１元；聯發科則
震盪走低，最低至１０７０元，終場收１０８０元，跌１﹒８２％。食品類股升勢強勁，聯華升
４﹒３６％，收７１﹒８元；鋼鐵股續強，志聯及佳大漲停，中鋼收３８﹒３元，升０﹒９２％
。塑化類股受惠油價持續上升，表現不俗。另外，遠傳折價併購亞太電，外資看好，遠傳營運持
續增長，且競爭力大幅提高，調高遠傳評等至買進，目標價從６７元調升至８１元。遠傳今日股
價持續走高，升超過２％。
　　俄烏戰事短期不易明朗，和談未必短時間內有結果，接下來聚焦３月美國聯準會升息幅度及
頻率，而市場已提前反應，預料台股將重回基本面，投資者可考慮趁低加碼高殖利率股、半導體
、鋼鐵、塑化以及貨櫃等類股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　
黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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