《窩輪豪情－梁業豪》期指即市好淡分水嶺２２５３８

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、醫療

保健業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

百度（０９８８８）、中海油（００８８３）與理想汽車（０２０１５），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選港交所（００３８８）、匯控（００００５）與新地（０００１６）。

今早（２日）港股低開的幅度不大，恒指期貨好友於２２４２２前的守關誠意暫屬不俗。小

時圖上，ＳＡＲ出現了極點低位（暫為２２４２２），代表未來兩、三個交易時段內的價位表現

十分重要。ＳＴＣ的％Ｋ正欲跌回％Ｄ之下，ＭＡＣＤ則尚屬利好。２２８６６已成為了即市重

要阻力位，好友須攻抵其上企穩，方有作為。自２２３３５起升幅的０﹒６１８倍調整水平

２２５３８為即市好淡分水嶺，曾被顯著跌越。雖然其後價位有力升回其上，但若圖表形勢不趕

快轉好，恐怕該關口久守必失。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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