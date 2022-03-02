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即市新聞

02/03/2022 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》期指即市好淡分水嶺２２５３８

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、醫療
保健業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
百度（０９８８８）、中海油（００８８３）與理想汽車（０２０１５），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選港交所（００３８８）、匯控（００００５）與新地（０００１６）。
　　今早（２日）港股低開的幅度不大，恒指期貨好友於２２４２２前的守關誠意暫屬不俗。小
時圖上，ＳＡＲ出現了極點低位（暫為２２４２２），代表未來兩、三個交易時段內的價位表現
十分重要。ＳＴＣ的％Ｋ正欲跌回％Ｄ之下，ＭＡＣＤ則尚屬利好。２２８６６已成為了即市重
要阻力位，好友須攻抵其上企穩，方有作為。自２２３３５起升幅的０﹒６１８倍調整水平
２２５３８為即市好淡分水嶺，曾被顯著跌越。雖然其後價位有力升回其上，但若圖表形勢不趕
快轉好，恐怕該關口久守必失。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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