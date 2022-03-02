【虛幣世界】虛幣脫離美股走勢，比特幣重返４萬４美元

《經濟通通訊社２日專訊》加密貨幣脫離美股跌勢，隔晚美股道指跌逾５００點，但比特幣

則進一步重返升至４４０００美元水平，其他加密貨幣同樣保持勢頭。消息指俄烏局勢將持續膠

著，俄語加密新聞媒體Ｆｏｒｋｌｏｇ的估計，在過去六天裡，為烏克蘭籌集加密貨幣的各種組

織已收到超過 ５８００萬美元的捐款；Ａｒｃａｎｅ Ｒｅｓｅａｒｃｈ預計，烏克蘭人以前

所未有的方式購買加密貨幣，擔心該國的銀行系統可能會崩潰。

另一方面，俄羅斯投資者一直將加密貨幣視為歐盟和美國經濟制裁的一種解決方法，數據上

顯示，幣安上的盧布兌換大幅增加，尤其是 ＵＳＤＴ和比特幣交易量，分析相信，俄羅斯人正

在尋求其加密交易商被實施制裁之前獲得美元敞口。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４４１９５﹒５８（美元．下同），跌０﹒５１％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報２９３８﹒５０元，跌１﹒２７％；艾達幣報０﹒９５９０元，跌

０﹒５２％；瑞波幣報０﹒７７３４元，跌１﹒３５％。（ｕｌ）



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