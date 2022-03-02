【炒股戰記－施富】俄烏大戰爆發，買電盈收息係個唔錯選擇！

《炒股戰記》俄烏大戰爆發，魚缸不斷受壓，富仔個倉都要執一執，部分股票已經跌穿止蝕

價，好彩損失唔算慘重！中海外（００６８８）一路都未到價，富仔決定唔再擺佢喺到住，畢竟

近排內房嘅環境唔算太好。

先講美團（０３６９０），喺集團主席王興生日嗰日，阿爺突然出招，話要引導外賣等互聯

網平台公司進一步下調餐飲業商戶服務費標準，亦要降低相關餐飲公司嘅經營成本。只係短短幾

句，就為美團送嚟一份極度有驚無喜嘅「大禮」。即使公司好快做嘢，喺降低成本同開源增收兩

大方面推出措拖，股價今日曾經反彈近半成，但由於跌穿之前２００銀嘅支持位，呢個位好大可

能係新一個阻力位，富仔決定喺２００銀平倉減少損失。

另外，富仔睇到澳博（００８８０）最近放榜，結果舊年虧損擴大，唔派末期息。股價上個

禮拜開始跌穿橫行區底部５銀水平，ＭＡＣＤ牛差距亦越嚟越闊，最終喺５銀平咗倉。舜宇

（０２３８２）連續個幾星期都升唔穿１０天線，走勢ｋｅｅｐ住弱，１８２﹒４銀低位都跌穿

埋，富仔亦都喺呢個價位平倉。



＊電盈業務料穩定增長＊



由於俄烏局勢仲係七國咁亂，富仔暫時唔會再搞科技股，擺電盈（００００８）同理想

（０２０１５）入去。

電盈早排放榜，有唔錯嘅成績，舊年虧轉盈賺１０﹒３９億銀，當中ＶｉｕＴＶ舊年收入８

億銀，增長超過１﹒５倍，開台超過５年第一次有盈利，ＥＢＩＴＤＡ嘅增長亦都唔錯。

講到ＶｉｕＴＶ，當然要留意人氣男子組合ＭＩＲＲＯＲ喇，呢１２位靚仔出道至今，可以

話集萬千寵愛於一身，幫到舊年電盈嘅廣告收益，有超過６８０間廣告商喺ＶｉｕＴＶ落廣告，

當中有一半仲要係新客添！另外，影視ａｐｐｓ「黃Ｖｉｕ」舊年收入按年升２５％，去到

１４﹒８億銀，付費用戶人數更加增長５８％到８４０萬戶。富仔覺得ＭＩＲＲＯＲ嘅影響力已

經植根香港，相信電盈嘅廣告業務只會越嚟越好，亦帶動到「黃Ｖｉｕ」嘅業務。即使疫情爆到

咁厲害，電盈未來應該會有唔錯增長。

更令富仔ｈａｐｐｙ嘅係，集團宣布派末期息２７﹒６９仙，全年派息３７﹒０５仙，按年

升１５％，預期周息率７﹒７８厘。喺呢個疫情同外來不穩局勢夾擊嘅環境下，攞電盈嚟收息都

係個唔錯嘅選擇。富仔已經喺４﹒３銀買咗１００００股，兼且會做中長線部署，會睇４﹒６５

銀，跌穿４銀先至離場。



＊汽車新勢力揀理想＊



另一隻揀到嘅係理想。公司今日公布，上個月「理想ＯＮＥ」交付量按年增加２﹒６６倍。

自上市以來，呢款車型累計交付量已經去到１４﹒４８萬架。

富仔認為嚟緊新能源車會係大勢，當中理想舊年單計第四季淨利潤按年增長１﹒７５倍到

２﹒９６億銀人民幣，好過市場預期，更加第一次錄得２４００萬銀人仔嘅季度盈利，係上市之

後第二次實現單季盈利，亦係「蔚小理」造車新勢力之中最早擺脫虧損。另外，理想嘅汽車業務

毛利率按年增５﹒２％，去到破紀錄嘅２２﹒３％。

理想嘅成績表比「孖屐」預期好，同時受到大行同券商嘅「祝福」。瑞信就維持理想喺美股

「跑贏大市」評級，目標價由４５美金上調到４６美金。中信證券就維持理想喺港股「跑贏行業

」評級，目標價升到１５６銀。

值得留意嘅係，阿爺早排就缺芯問題大派定心丸，話全球主要芯片公司已經加大車規級芯片

生產供應，新建產能亦會喺今年陸續釋放，神州部分芯片產品供給能力逐步提升，預計汽車芯片

供應形勢會持續向好添。

理想噚日（１日）裂口高開超過一成，今日股價亦靠穩，連續兩日企穩喺１００天線之上，

已經突破上個月中嘅阻力位１１７銀，ＭＡＣＤ牛差距都擴闊咗，估計股價短期內仲有上升空間

。富仔喺１２０銀買咗１０００股，初步目標睇１月初嘅高位１２９銀，到時先平一半倉，突破

埋１２９銀就上望上市最高位１４５銀，跌穿２月橫行區底部１０３銀水平就止蝕。





沽出之股份及收益（虧損）

股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 收益（虧損）（元）

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美團 ５００股 ２２８﹒００ ２００﹒００ （２２４００）

（０３６９０）

澳博 ５０００股 ５﹒３４ ５﹒００ （１７００）

（００８８０）

舜宇 ５００股 １９２﹒３０ １８２﹒４０ （４９５０）

（０２３８２）

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套現：２１６２００元



模擬投資組合

股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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電盈 １００００股 ４﹒３０ ４﹒３７ ４３７００

（００００８）

理想 １０００股 １２０﹒００ １２２﹒５０ １２２５００

（０２０１５）

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股票市值 ： １６６２００元

剩餘現金 ： ８１３０００元

組合淨值 ： ９７９２００元



＊ 數據截至３月２日收市

