《談國論企－黎偉成》製造業新訂單大增經營預期佳

《談國論企》中國製造業的生產於２０２２年２月份同比即使續保溫和擴張，惟新訂單特別

是出口新訂單有較為明顯增長，在環球疫情仍然嚴重和經濟未有明確回穩之況底下屬相當良好的

表現。唯是主要原材料購進價格與出廠價格不斷回升至重返較快擴張水平，受全球供應鏈日趨短

缺、海上運輸因惡疫陷嚴重樽頸等嚴重壓力日甚。相信國家力促能源、原材料等產與供，及力促

內需，有利經濟特別是製造業穩中有進發展。



＊生產續擴張經營活動預期有提升＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２２年２月份發

展和表現尚相對穩定，因（一）ＰＭＩ所達達５０﹒２（見表），環比略升０﹒１個百分點，而

對上一個月５０﹒１環比回落０﹒２個百分點，和所踞之點，距臨界點５０僅咫尺之遙，而對上

跌破臨界點為２０２１年１０月份的４９﹒２和９月份的４９﹒６連續兩個月收縮，可見中國的

製造業仍有待轉穩和改善。

要注意的，有（一）中國製造業的接單情況，有頗為明顯的好轉：（Ｉ）新訂單分類指數於

２０２２年２月份飆升１﹒４個百分點至５０﹒７，即由１月份僅達４９﹒３的收縮，回升到臨

界點５０以上的擴張水平，止住對上兩個月的收縮傾向。

接單之由收縮轉擴張，乃因（ＩＩ）出口新訂單指數即使只為４９，月環比卻能夠回升

０﹒６個百分點，而上月份亦升０﹒３個百分點，成二連升之態，在困美、歐疫情和經濟反覆惡

化劣況底下，屬難得的表現。（ＩＩＩ）進口新訂單分類指數於是月升１﹒４個百分點至

４８﹒６，補回對上一個月更環比跌整整１個百分點至４７﹒２之數。

（ＩＶ）在手訂單於月份環比回升０﹒６個百分點，處於臨界點以下之的４５﹒２。

相信這是製造業對前景感到信心的重要原因：（二）製造業的生產經營活動預期，於

２０２２年２月份提升１﹒２個百分點至５８﹒７，而１月份為５７﹒５環比增長３﹒２個百分

點，和２０２１年１２月份達５４﹒３，環比升０﹒５個百分點及１１月份環比回升０﹒２個百

分點至５３﹒８，四連升，由是可見一斑。

同樣因為接單情況有所改善，會強化製造業的發展力量，特別是（三）生產，分類指數於

２０２２年月份為５０﹒４，環比回落幅度持平於１月份的０﹒５個百分點，顯然受到疫情和春

節等因素的影響。

但中國製造業仍然面對相當不少的困難，特別是（四）生產成本和銷售價格急劇回升，並由

上年底的收縮轉持續膨脹，可能削弱製造業在境內、外市場的競爭能力，其中（１）主要原材料

購進價格，分類指數於２０２２年２月份環比即使僅增０﹒６個百分點，卻處較快增長的６０，

而１月份環比更大幅增長８﹒３個分點至５６﹒４，扭轉２０２１年１２月份則回落４﹒８個百

分點至臨界點以下的４８﹒１之況。製造業的生產成本之回升，乃受困於國際能源資源價格明煩

回升，海陸空運輸樽頸日甚。



＊須注意原材料購進及出廠價格續升＊



由是（２）製造業的出廠價格分類指數，於是月份環比亦大幅回升３﹒２個百分點至

５４﹒１的擴張水平，意味製業的競爭力或有所削弱，對短中期亦有可能產生負面的影響。

我要重申，中國的製造業仍然面對頗不少嚴重的問題，特別是：美國、歐洲等世界各地期內

疫情受新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ衝擊變得更為惡劣，國際經濟反覆走扁之壓難免；加上環球生

產供應鏈紊亂，其中最嚴重者為美國限制芯片輸華，造成芯片減供價升，不宜掉以輕心。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



