《異動股》百度升９％，去年經調整盈利跌一成四，收入升一成六

《經濟通通訊社２日專訊》百度（０９８８８）現價升９﹒２５％，報１６１﹒８元，該股

成交約６４萬股，涉資１﹒０３億元；騰訊（００７００）跌０﹒９３％，報４２７元；美團

（０３６９０）升２﹒０８％，報１７７元；快手（０１０２４）跌０﹒２８％，報８８﹒４元

。

百度集團公布，截至２０２１年１２月３１日止年度純利１０２﹒２６億元（人民幣．下同

），按年跌５４﹒４９％，每股美國存託股基本盈利２８﹒６４元。

期內，總收入１２４４﹒９３億元，按年升１６﹒２７％；經營利潤１０５﹒１８億元，跌

２６﹒６５％；經調整淨利潤１８８﹒３億元，跌１４﹒４９％；經調整ＥＢＩＴＤＡ為

２４９﹒１４億元，跌９﹒４１％。

另外，截至２０２１年１２月３１日止第四季，百度純利１７﹒１５億元，按年跌

６６﹒８５％；每股美國存託股基本盈利４﹒５７元。

期內總收入３３０﹒８８億元，升９﹒３３％；經調整淨利潤４０﹒８４億元，跌

４０﹒５４％，均好過市場預期。經營利潤１９﹒５８億元，跌６０﹒６６％；經調整

ＥＢＩＴＤＡ為５７﹒５７億元，跌３２﹒７８％。

現時，恒生指數報２２５６８，跌１９３點或跌０﹒８５％，主板成交２４﹒７１億元。國

企指數報８０２９，跌２３點或跌０﹒３０％。恒生科技指數報５１３１，跌２４點或跌

０﹒４７％。

即月期指新報２２４８１，跌７５點，低水８７點。即月國指期貨報８０１７，升４點，低

水１２點。即月科指期貨新報５１２２，升１０點，低水９點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百度（０９８８８） １６１﹒８元 升９﹒２５％

騰訊（００７００） ４２７元 跌０﹒９３％

美團（０３６９０） １７７元 升２﹒０８％

百度（０９８８８） １６１﹒８元 升９﹒２５％

快手（０１０２４） ８８﹒４元 跌０﹒２８％

小米（０１８１０） １４﹒６２元 跌０﹒４１％

微盟（０２０１３） ５﹒０８元 跌２﹒１２％

京東集團（０９６１８） ２９０元 升０﹒７６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２４６﹒６元 跌１﹒４４％

萬國數據（０９６９８） ４４﹒４５元 無升跌

微博（０９８９８） ２１６元 無升跌

網易（０９９９９） １４４﹒１元 跌４﹒９５％

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（ｅｒ）

