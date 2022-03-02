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即市新聞

02/03/2022 09:26

《異動股》國際油價破百，中石油升近２％，中海油升２％

　　《經濟通通訊社２日專訊》中石油（００８５７）Ｈ股現價升１﹒９４％，報４﹒２１元，
該股成交約３６５萬股，涉資１５３７萬元；中海油（００８８３）升２％，報１０﹒２２元，
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒２９％；中石化（００３８６）跌０﹒５２％，報
３﹒８４元。
　　布蘭特期油周二漲７美元，漲幅達７﹒１％，報每桶１０４﹒９７美元。是２０１４年８月
以來最高收盤價。紐約期油漲７﹒６９美元或８％，報每桶１０３﹒４１美元，亦是２０１４年
７月以來最高收盤價，也是２０２０年１１月以來最大單日漲幅。
　　俄烏戰事持續，美、日等國際能源署成員國同意釋放６０００萬桶原油，但未能消除市場恐
慌，而釋放原油的規模還不及全球一天的消耗量。
　　現時，恒生指數報２２５６８，跌１９３點或跌０﹒８５％，主板成交２４﹒７１億元。國
企指數報８０２９，跌２３點或跌０﹒３０％。恒生科技指數報５１３１，跌２４點或跌
０﹒４７％。
　　即月期指新報２２４８１，跌７５點，低水８７點。即月國指期貨報８０１４，升１點，低
水１５點。即月科指期貨新報５１１７，升５點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油（００８５７）　　　４﹒２１元　升１﹒９４％
　　中海油（００８８３）　　１０﹒２２元　升２﹒００％
　　中石化（００３８６）　　　３﹒８４元　跌０﹒５２％
　　山東墨龍（００５６８）　　４﹒７２元　升２﹒６１％
　　新奧能源（０２６８８）　１１４﹒２元　跌０﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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