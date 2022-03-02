《異動股》國際油價破百，中石油升近２％，中海油升２％

《經濟通通訊社２日專訊》中石油（００８５７）Ｈ股現價升１﹒９４％，報４﹒２１元，

該股成交約３６５萬股，涉資１５３７萬元；中海油（００８８３）升２％，報１０﹒２２元，

以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒２９％；中石化（００３８６）跌０﹒５２％，報

３﹒８４元。

布蘭特期油周二漲７美元，漲幅達７﹒１％，報每桶１０４﹒９７美元。是２０１４年８月

以來最高收盤價。紐約期油漲７﹒６９美元或８％，報每桶１０３﹒４１美元，亦是２０１４年

７月以來最高收盤價，也是２０２０年１１月以來最大單日漲幅。

俄烏戰事持續，美、日等國際能源署成員國同意釋放６０００萬桶原油，但未能消除市場恐

慌，而釋放原油的規模還不及全球一天的消耗量。

現時，恒生指數報２２５６８，跌１９３點或跌０﹒８５％，主板成交２４﹒７１億元。國

企指數報８０２９，跌２３點或跌０﹒３０％。恒生科技指數報５１３１，跌２４點或跌

０﹒４７％。

即月期指新報２２４８１，跌７５點，低水８７點。即月國指期貨報８０１４，升１點，低

水１５點。即月科指期貨新報５１１７，升５點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石油（００８５７） ４﹒２１元 升１﹒９４％

中海油（００８８３） １０﹒２２元 升２﹒００％

中石化（００３８６） ３﹒８４元 跌０﹒５２％

山東墨龍（００５６８） ４﹒７２元 升２﹒６１％

新奧能源（０２６８８） １１４﹒２元 跌０﹒７８％

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（ｈｃ）

