《異動股》舜宇急挫近８％暫為最差藍籌，瑞銀降目標價至２００元

《經濟通通訊社２日專訊》舜宇（０２３８２）現價跌７﹒５２％，報１６８﹒５元，該股

成交約１９３萬股，涉資３﹒３３億元，盤中高見１８１元，最低見１６８元；高偉電子

（０１４１５）跌０﹒８％，報８﹒６６元；丘鈦（０１４７８）跌２﹒５３％，報７﹒３１元

；檳傑科達（０１６６５）無升跌，報０﹒９８元。

瑞銀發表研究報告表示，隨著手機攝像頭規格降級將於今年上半年持續，以及ＩＣ元件短缺

限制了汽車鏡頭的增長等，對舜宇光學科技保持謹慎的看法，該行下調公司２０２１及２２年度

每股盈利預測９％及１１％，並將目標價由２３０元降至２００元，維持「中性」評級。

現時，恒生指數報２２５４８，跌２１２點或跌０﹒９３％，主板成交２９５﹒４６億元。

國企指數報８０２２，跌３０點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報５１０８，跌４７點或跌

０﹒９２％。

即月期指新報２２４７１，跌８５點，低水７８點。即月國指期貨報８０２４，升１１點，

高水２點。即月科指期貨新報５１１３，升１點，高水５點。

上證綜合指數報３４７１，跌１６點或跌０﹒４８％，成交１２５２﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１３３１３，跌１７４點或跌１﹒３０％，成交６８９﹒１９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇（０２３８２） １６８﹒５元 跌７﹒５２％

高偉電子（０１４１５） ８﹒６６元 跌０﹒８％

丘鈦（０１４７８） ７﹒３１元 跌２﹒５３％

檳傑科達（０１６６５） ０﹒９８元 無升跌

致豐電子（０１７１０） ０﹒１５３元 跌２﹒５５％

匯聚（０１７２９） ０﹒９３元 升１﹒０９％

瑞聲（０２０１８） ２１﹒９元 跌１﹒７９％

威勝（０３３９３） ３元 跌３﹒８５％

瑞遠智控（０８２４９） ０﹒１０２元 跌７﹒２７％

弘浩（０８３７５） ０﹒２７元 升３﹒８５％

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（ｅｒ）

