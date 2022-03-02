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即市新聞

02/03/2022 10:04

《異動股》舜宇急挫近８％暫為最差藍籌，瑞銀降目標價至２００元

　　《經濟通通訊社２日專訊》舜宇（０２３８２）現價跌７﹒５２％，報１６８﹒５元，該股
成交約１９３萬股，涉資３﹒３３億元，盤中高見１８１元，最低見１６８元；高偉電子
（０１４１５）跌０﹒８％，報８﹒６６元；丘鈦（０１４７８）跌２﹒５３％，報７﹒３１元
；檳傑科達（０１６６５）無升跌，報０﹒９８元。
　　瑞銀發表研究報告表示，隨著手機攝像頭規格降級將於今年上半年持續，以及ＩＣ元件短缺
限制了汽車鏡頭的增長等，對舜宇光學科技保持謹慎的看法，該行下調公司２０２１及２２年度
每股盈利預測９％及１１％，並將目標價由２３０元降至２００元，維持「中性」評級。
　　現時，恒生指數報２２５４８，跌２１２點或跌０﹒９３％，主板成交２９５﹒４６億元。
國企指數報８０２２，跌３０點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報５１０８，跌４７點或跌
０﹒９２％。
　　即月期指新報２２４７１，跌８５點，低水７８點。即月國指期貨報８０２４，升１１點，
高水２點。即月科指期貨新報５１１３，升１點，高水５點。
　　上證綜合指數報３４７１，跌１６點或跌０﹒４８％，成交１２５２﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３３１３，跌１７４點或跌１﹒３０％，成交６８９﹒１９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇（０２３８２）　　　１６８﹒５元　跌７﹒５２％
　　高偉電子（０１４１５）　　８﹒６６元　　跌０﹒８％
　　丘鈦（０１４７８）　　　　７﹒３１元　跌２﹒５３％
　　檳傑科達（０１６６５）　　０﹒９８元　　　　無升跌
　　致豐電子（０１７１０）　０﹒１５３元　跌２﹒５５％
　　匯聚（０１７２９）　　　　０﹒９３元　升１﹒０９％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　２１﹒９元　跌１﹒７９％
　　威勝（０３３９３）　　　　　　　３元　跌３﹒８５％
　　瑞遠智控（０８２４９）　０﹒１０２元　跌７﹒２７％
　　弘浩（０８３７５）　　　　０﹒２７元　升３﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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