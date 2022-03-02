【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒８億人幣，買美團沽舜宇

《經濟通通訊社２日專訊》今日恒指低開１９３點，報２２５６８點。最高跌４９點報

２２７１２點，最低跌４６２點報２２２９９點。恒指收報２２３４３點，跌４１７點或

１﹒８４％。

按額度計算，北水全日淨買入３１﹒８億元人民幣，增加１０﹒５％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）；淨賣

出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、建設銀行（００９３９）、香港交易所

（００３８８）。

主板成交１１４６﹒４４億元減少０﹒３％。其中港股通成交２６０﹒６億元，佔總成交

２２﹒７％。



＊舜宇遭瑞銀削目標價至２００元＊



瑞銀發表研究報告表示，隨著手機攝像頭規格降級將於今年上半年持續，以及ＩＣ元件短缺

限制了汽車鏡頭的增長等，對舜宇光學科技保持謹慎的看法，該行下調公司２０２１及２２年度

每股盈利預測９％及１１％，並將目標價由２３０元降至２００元，維持「中性」評級。

美團升１﹒７３％報１７６﹒４元，北水淨買入８﹒２億元；中國海洋石油升３﹒３９％報

１０﹒３６元，北水淨買入７﹒７億元；騰訊控股跌１﹒７６％報４２３﹒４元，北水淨買入

６﹒１億元。

舜宇光學科技跌８﹒８４％報１６６﹒１元，北水淨賣出６﹒７億元；建設銀行跌

１﹒０２％報５﹒８元，北水淨賣出３億元；香港交易所跌３﹒２４％報３６３﹒８元，北水淨

賣出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ８﹒２４

中國海洋石油 （００８８３） ７﹒６８

騰訊控股 （００７００） ６﹒０６

小米集團 （０１８１０） １﹒６６

金斯瑞生物科技 （０１５４８） １﹒２４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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舜宇光學科技 （０２３８２） －６﹒７２

建設銀行 （００９３９） －３﹒０５

香港交易所 （００３８８） －２﹒１７

快手 （０１０２４） －０﹒６７

中芯國際 （００９８１） －０﹒０８

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