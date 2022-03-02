《美元走勢－羅明立》俄烏戰事令歐系貨幣受壓，歐元恐下試１﹒１

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１５﹒１５ １１５﹒２９ １１４﹒７９

歐元╱美元 １﹒１１０３ １﹒１１２６ １﹒１０９７

英鎊╱美元 １﹒３２９２ １﹒３３３９ １﹒３２８４

美元╱瑞郎 ０﹒９１９４ ０﹒９２０４ ０﹒９１８５

美元╱港元 ７﹒８１５３ ７﹒８１６９ ７﹒８１４３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》星期一（２８日）美匯指數再次反彈上９７﹒５０水平，俄烏首輪談判沒有取

得任何進展，同意再擇日舉行第二輪談判，但俄羅斯加強對烏克蘭首都基輔的進攻，而歐美亦提

升制裁俄羅斯的力度。美國２月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值５７﹒３，不及前值５７﹒５。

俄烏局勢繼續升溫，避險資金流入美債及金市，１０年期美國國債收益率跌至１﹒７２％，市場

關注聯儲局主席鮑威爾今晚（２日）在眾議院的講話。金融市場短期的表現主要受俄烏戰事所牽

引，美元相對會受到支持，歐系貨幣的歐元及英鎊則會受壓，特別是歐元，若失守１﹒１１的話

應下試１﹒１０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１１５０ １﹒１０００ １﹒１２００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

