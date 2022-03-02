【新冠肺炎】匯豐１４分行今起暫停服務，恒生油麻地分行暫停營業

《經濟通通訊社２日專訊》匯豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，１４家分行由即日起

暫停服務，直至另行通知 。

１４家分行包括中上環中小企中心、文咸東街商業客戶服務中心、德輔道中分行及卓越理財

中心、東海中心分行及卓越理財中心、又一城分行及卓越理財中心、新都城中心分行、旺角中小

企中心、將軍澳中心分行及卓越理財中心、西貢分行、上水分行、新鴻基中心分行及卓越理財中

心、大埔分行、黃埔花園分行及卓越理財中心、以及元朗分行及卓越理財中心。

該行表示，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要

求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。



＊恒生油麻地分行暫停營業＊



恒生銀行（０００１１）表示，油麻地分行今日起暫停服務，直至另行通知，由於因應員工

的２０１９冠狀病毒病個案，相關員工最後上班日為２月２２日及２８日。

恒生１１間分行今日起恢復營業，包括總行、柴灣、開源道、九龍城、黃大仙、旺角、青山

道、屯門市廣場及元朗教育路分行、上水商務理財中心、綠楊坊優越及優進理財中心。（ｂｉ）





