【新冠肺炎】赤子城科技（９９１１）捐贈檢測劑等百萬元抗疫物資

《經濟通通訊社２日專訊》本港第五波疫情嚴峻，赤子城科技（０９９１１）表示，運送
１００箱新冠病毒抗原檢測試劑盒、１０箱Ｎ９５防護口罩及一大批連花清瘟膠囊等抗疫物資到
香港，已交由香港國際投資總商會接收及發放給有需要的群體。該批物資由赤子城科技公司及員
工共同捐贈，總值超百萬港元。（ｂｉ）
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