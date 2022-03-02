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02/03/2022 12:46

【新冠肺炎】馬會：下周二起六合彩每周攪珠兩次

　　《經濟通通訊社２日專訊》賽馬會表示，由下周二（８日）起，六合彩將增至逢星期二及星
期五每周攪珠兩次。
　　馬會指，六合彩攪珠是獎券基金的主要收入來源，而攪珠由現時每星期一次增加至每星期兩
次將會為獎券基金增加收入，向社區內的有需要人士提供支援，應對香港當前疫情所帶來前所未
見的嚴峻挑戰。（ｂｉ）

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