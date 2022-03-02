【本港經濟】彭博調查預測本港經濟第一季按年萎縮１％

《經濟通通訊社２日專訊》彭博綜合２９位經濟師估計，本港經濟今年第一季將按年萎縮

１％，第二、三季亦分別調低至增長１﹒３％及２﹒８％，全年經濟調低至增長２﹒４％，但對

明年情況較樂觀，調高至增長３％。通脹方面，今年第一季消費物價指數預料按年升２％，全年

預計輕微調高至升２﹒１％。（ｃｗ）

