  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2022 14:06

【新冠肺炎】消息：本港新增逾５萬宗確診，再創單日新高

　　《經濟通通訊社２日專訊》本港疫情持續嚴峻，本港昨日新增３２５９７宗確診，第五波疫
情以來累計２２﹒６萬宗確診個案。消息指，本港今日新增超過５萬宗確診個案，再創單日新高

　　港府即將推行全民強制檢測，有消息指實施全民強檢的其中一個日子選項為３月２６日開始
至４月３日，為期９日，合共檢測三次，有限度禁足４日。（ｂｉ）
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事02/03/2022
【兩會在即】今年GDP增速目標料5.5%　換屆年穩增長為重心
財經熱話02/03/2022
世茂債價突暴跌股價插一成　內房股未放榜驚定先普遍下跌
財經熱話02/03/2022
【交功課】美團主動響應監管調整佣金收費 股價見短期底未？
大行報告02/03/2022
【大行炒D乜】置富產業績後大行齊降目標價　匯證最狠削三成
開市Good Morning02/03/2022
熊麗萍：美團佣金消息明朗化　料165元已成鐵底！
財經熱話02/03/2022
【虛幣世界】虛幣脫離美股走勢，比特幣重返4萬4美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金