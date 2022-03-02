【新冠肺炎】消息：本港新增逾５萬宗確診，再創單日新高

《經濟通通訊社２日專訊》本港疫情持續嚴峻，本港昨日新增３２５９７宗確診，第五波疫

情以來累計２２﹒６萬宗確診個案。消息指，本港今日新增超過５萬宗確診個案，再創單日新高

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港府即將推行全民強制檢測，有消息指實施全民強檢的其中一個日子選項為３月２６日開始

至４月３日，為期９日，合共檢測三次，有限度禁足４日。（ｂｉ）



