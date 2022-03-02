【新冠肺炎】林鄭：即使全民強檢限制活動，一定照顧市民所需

《經濟通通訊社２日專訊》行政長官林鄭月娥表示，本月內啟動的全民強制檢測，在中央大

力支持下，有能力在短時間內推行，以達致清零目標。她指任何全民強制檢測，即使有一些限制

市民出外活動，也一定會照顧到或讓市民自己照顧到日常生活所需，一定會照顧到香港的特殊情

況。香港作為金融中心，要時刻與全球市場聯繫，希望在未有方案前，市民不需要擔心。

至於隔離設施，她表示，昨日青衣社區隔離設施已交付使用，亦有隔離人士進入，而第二個

投入啟用在新田，社區隔離設施會陸續大量增加。



＊開通水路及火車運載供港食品及貨物＊



內地供港物資鐵路貨運的首班列車中午前抵港，林鄭月娥等到羅湖視察。她表示，香港日常

很多食品及貨品等都是來自內地供港，由於很多跨境貨車司機感染，陸路運輸司機大幅減少，為

讓貨品供應充足，要另闢途經，因此１０日前開通了水路，今日開通另一途徑是火車，列車有９

卡，每卡有兩個集裝箱，在載貨量補足或許不是很多，但意義很大。

她又說，保障香港貨物供應有利於抗疫工作，抗疫過程中最擔心是市民恐慌，產生如搶購物

品的特別行為。她說政府每日早晚有新聞公布，包括有多少新鮮貨品及活豬牛等來港，亦有價錢

，大家不用擔心。她指網上及社交媒體有很多傳聞或錄音，散播謠言，認為全港市民要保持警覺

，要以最平靜的心態應對疫情。（ｂｉ）





