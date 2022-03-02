【新冠肺炎】傳金管局遊說政府縮短酒店隔離時間至７日

《經濟通通訊社２日專訊》據《彭博》引述消息人士報道，金管局向銀行高層透露，將與政
府接觸，建議將訪港人士酒店隔離時間，由１４日縮短至７日，之後一周可以居家隔離，期望藉
此維持本港國際金融中心地位。
報道又指，金管局呼籲銀行家繼續留港發展，並向他們保證只要有足夠居家隔離房間，不會
將銀行員工安置在新建造的隔離設施，不過，與會人士對政府會否採納上述意見持懷疑態度。
（ｃｌ）
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