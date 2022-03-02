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02/03/2022 11:31

【新冠肺炎】創科局秘書確診，薛永恒快測呈陰性

　　《經濟通通訊社２日專訊》創新及科技局今日表示，一名秘書新冠病毒快速測試呈陽性。　
　　該名秘書負責為創新及科技局局長薛永恒擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀
錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為２月２４日，最後與局長
見面日期為２月２２日。
　　薛永恒每日均有進行新冠病毒快速測試，所有結果均為陰性。
　　創新及科技局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並已安排相關職員接受檢測。（ｃｌ）

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