【新冠肺炎】港府延遲六所幼稚園校舍分配申請截止日期

《經濟通通訊社２日專訊》教育局宣布，由於目前本港２０１９冠狀病毒病疫情嚴峻，有意

申辦２０２２年度第一次幼稚園校舍分配工作團體的工作少不免會受到影響。有鑑於此，該分配

工作的申請截止日期會由明日（３日）延至３月２４日，讓申辦團體可有較多時間預備其申請。

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