【夜期時段】即月期指最新報２２２８０點，跌３２點，低水６４點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２３１２點，無升跌，低水３２點

，最新報２２２８０點，跌３２點，低水６４點，合約成交４４６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７９２４點，跌３點，高水１６點，最新報７９１５點，跌

１２點，高水７點，合約成交４３６張。

