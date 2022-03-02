《再戰明天》鮑威爾向參院發表證詞，歐元區公布ＰＰＩ

《經濟通通訊社２日專訊》鮑威爾向參院發表證詞，及歐元區公布ＰＰＩ，料為周四（３日

）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周四４：０５ｐｍ，歐洲央行管理委員會委員暨西班牙央

行總裁德科斯在瑞士金融委員會年會開幕式發表線上講話。４：２５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委

員會主席恩瑞亞出席瑞士金融委員會主辦的爐邊談話。晚上１１：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾

向參議院金融委員會發表半年度貨幣政策證詞。



＊美國公布耐用品訂單等多項數據，Ｂ站公布業績＊



數據方面，周四本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１月建築許可，月率料由８﹒２％逆轉至

下滑３％；１月出口月率升幅料由１％擴大至６％；１月進口月率升幅料由５％收窄至３％；１

月貿易收支料由８４億澳元升至９０億澳元。本港時間１：００ｐｍ，日本公布２月消費者信心

指數，料由３６﹒７降至３５。本港時間４：５５ｐｍ，德國公布２月綜合採購經理人指數，料

由５３﹒８升至５６﹒２；２月服務業採購經理人指數料由５２﹒２升至５６﹒６。本港時間

６：００ｐｍ，歐元區公布１月生產者物價指數，月率升幅料由２﹒９％收窄至２﹒６％，年率

升幅料由２６﹒２％擴大至２７﹒１％；１月零售銷售；１月失業率料由７％降至６﹒９％。本

港時間９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１４８萬降至１４２萬；首次申

請失業救濟金人數料由２３萬降至２２萬。本港時間１０：４５ｐｍ，美國公布２月綜合採購經

理人指數，料由５１﹒１升至５６；２月服務業採購經理人指數料由５１﹒２升至５６﹒７。本

港時間１１：００ｐｍ，美國公布１月耐用品訂單，料由下滑０﹒７％改善至升１﹒６％；１月

工廠訂單料由下滑０﹒４％改善至升０﹒７％。

在本港，明日公布業績的公司有：九置（０１９９７）、嗶哩嗶哩（０９６２６）等。

（ｗａ）

