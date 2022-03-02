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即市新聞

02/03/2022 14:59

【預算案】世邦魏理仕：暫緩追租或對租客和業主構成壓力

　　《經濟通通訊社２日專訊》世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖資深董事溫運強表示，政府
在財政預算案中提議立法禁止業主對指定行業追租或中止租約，是項措施有機會對租客和業主都
有壓力，對租戶來?，倘若要在一個月內償還３個月租金並繳交當月租金，對於營運和現金流方
面都會造成相當的壓力。對於業主，倘若租戶在不准追租期後結業，業主將承受商鋪丟空風險和
經濟損失。而對仍然在供樓還貸款的業主，亦會造成現金流問題。
　　面對疫情第五波的衝擊，不少商戶，包括大型零售商，受疫情影響出現人手調配的困難，加
上一旦有員工確診，零售、食肆一般需要支付頗高昂的消毒清潔費用。因此有些商戶會選擇暫時
停業部分分店。至於擴展或租舖的計劃，零售商都在觀望疫情控制的進展，才會再決定未來的策
略。
　　世邦魏理仕建議，業主和租戶在這具挑戰性的時期主動尋找協商，根據自身情況商討彈性租
約處理方式，如租金減免、租務重組等，尋找共識、以保持雙方繼續長期合作的關係，渡過時艱

　　另外，政府在４月正式分批派發總額共１萬元的消費劵，對零售市道絕對是好消息。然而，
目前疫情仍然嚴峻，預計疫情在３月達高峰之後確診數字會回落，社交距離限制若得到放鬆，這
幾個月壓抑的消費力爆發，將迎來報復式消費。（ｓｌ）

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