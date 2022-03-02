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02/03/2022 16:14

【新冠肺炎】優品３６０捐１萬支快速測試套裝予私營安老院及學校

　　《經濟通通訊社２日專訊》優品３６０（０２３６０）宣布，捐出１萬支新冠病毒快速抗原
測試套裝，予３０多間中小型的私營安老院舍及７間群育學校，超過４０００人得以受惠。
　　優品３６０去年捐贈口罩及消毒搓手液予有需要人士，亦夥拍慈善機構合作派發３６萬元食
物券及福袋援助基層。集團將設立Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁「優品３６０傳關懷」，分享關懷社會
的活動，擔起企業責任。（ｓｌ）

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