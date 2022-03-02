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02/03/2022 17:53

【企業盈警】致浩達控股料去年淨虧損收窄至最多１４５０萬元

　　《經濟通通訊社２日專訊》致浩達控股（０１７０７）發盈警，預期相比截至２０２０年
１２月底止年度淨虧損約２８１０萬元，預計集團截止２０２１年１２月底止年度將錄得淨虧損
介乎約１１５０萬至１４５０萬元之間。
　　預期淨虧損減少的主要原因是於截止２０２１年１２月底止年度因收回一名分包商其他應收
款（包括預付分包商及為分包商代支的物料及費用）確認撥回減值虧損不少於約５００萬元，而
截止２０２０年１２月底止年度確認其他應收款減值虧損約１５００萬元；截至２０２０年１２
月底止年度確認港府新冠肺炎疫情爆發推行防疫抗疫基金項下的保就業計劃及政府旨在支持建造
業對抗疫情爆發提供的建造業防疫抗疫基金的一次性政府補助合共約６９０萬元，惟截至
２０２１年１２月底止年度並無確認有關收入；及集團的毛利減少，主要歸因兩項錄得虧損的建
築及工程合約，因處理一項在截至２０２０年１２月底止財政年度首次發現持續地質困難的公共
斜坡和地盤平整項目產生額外建築成本因而錄得虧損；及儘管集團仍在與客戶協商，一項公共道
路及渠務工程項目因變更工程重大虧損。（ｓｌ）

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