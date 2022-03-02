【企業盈喜】恒都集團（７２５）料去年虧轉盈賺最多１６００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》恒都集團（００７２５）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度將錄得股東應佔溢利介乎約１０００萬元至１６００萬元，相比２０２０年１２月３１日止年
度之股東應佔虧損約１９２３萬元。
期內虧轉盈主要由於集團的銷售額回升及沒有再發生重大貿易應收款減值。（ｂｎ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事02/03/2022
《神州經脈》美擬修對華貿易政策 內房調控續鬆動 滬指止三連升
|財經熱話02/03/2022
百度業績勝預期大行齊唱好 股價曾逆市飆近一成
|中國故事02/03/2022
【兩會在即】今年GDP增速目標料5.5% 換屆年穩增長為重心
|財經熱話02/03/2022
世茂債價突暴跌股價插一成 內房股未放榜驚定先普遍下跌
|財經熱話02/03/2022
【交功課】美團主動響應監管調整佣金收費 股價見短期底未？
|大行報告02/03/2022
【大行炒D乜】置富產業績後大行齊降目標價 匯證最狠削三成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰