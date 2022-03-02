【企業盈喜】恒都集團（７２５）料去年虧轉盈賺最多１６００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》恒都集團（００７２５）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度將錄得股東應佔溢利介乎約１０００萬元至１６００萬元，相比２０２０年１２月３１日止年

度之股東應佔虧損約１９２３萬元。

期內虧轉盈主要由於集團的銷售額回升及沒有再發生重大貿易應收款減值。（ｂｎ）

