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02/03/2022 10:22

【新冠肺炎】孔繁毅：大部分專家不建議在現階段進行全民檢測

　　《經濟通通訊社２日專訊》新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅在電台節目
表示，大部分專家不建議在現階段做全民檢測，因為即使找出患者，亦無足夠設施隔離，作用不
大。他引述港大醫學院研究指，預計疫情到４月初至中回落，到時再做全民檢測，對隔離設施需
求較少，效果會更好。
　　孔繁毅解釋，本港首劑疫苗接種率近九成，連同已受感染人士，將形成免疫屏障，到時做全
民檢測，將可加快疫情回落速度。他認為，全民檢測以同一家庭進行會較好，３歲以下幼童未合
資格接種疫苗，外出檢測會有感染風險，建議幼童豁免強制檢測；至於行動不便人士，建議當局
派人上門採樣。　

＊有需要在本月做一次全民檢測＊　

　　感染及傳染病醫學會副會長林緯遜在電台節目表示，有需要在今個月做一次全民檢測，以掌
握社區實際感染人數，較後時間可再做規模較細的強制檢測，全民檢測若同時限制出行，減少人
口流動，檢測的日數不可以拖太長。　
　　立法會議員陳凱欣則表示，政府已經錯過了進行全民檢測的最好時間，認為愈遲做愈多人感
染，屆時興建再多的離設施都無用。她又指，政府每天發放的消息都不同，造成市民憂慮，建議
進行分區強檢，評估那些大廈適合原址隔離，公立醫院則要騰出床位予長者、小童及重症患者，
同時趁全民檢測時推行「港康碼」，當市民的核酸檢測呈陰性，就可以取得「綠碼」　

＊邵家輝倡禁足十四日＊

　　批發及零售界立法會議員邵家輝表示，疫情下街上水靜鵝飛，不少商舖即使並非表列處所，
亦都做不到生意，認為「長痛不如短痛」，建議禁足１４日，遏止病毒在社區傳播。他認為政府
會預留時間讓市民進行全民強檢，又指供應商掌握本港需求量，一定有充足的食物及藥物讓市民
安心度過「禁足期」，呼籲市民不要囤積。（ｈｙ）
　

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